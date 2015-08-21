بالصور.. فض اعتصام سائقى خط "دسوق - فوة" وفريق عمل لمنع المواقف العشوائية

نجح اللواء أحمد بسيونى زيد , رئيس مركز ومدينة دسوق فى فض اعتصام سائقى خط "دسوق- فوة" حيث كانوا قد اعتصموا ورفضوا العمل، وذلك احتجاجا على قيام بعض السيارات الغريبة وغير المسجلة بالخط بتحميل الركاب من دوران مدخل مدينة دسوق , وانتقل إليهم رئيس المدينة ونائبه أحمد بدر للوقوف على أسباب الاعتصام .

وطالب رئيس المدينة السائقين بفض الاعتصام وتحميل ونقل الركاب وإعادة حركة العمل واستجاب له السائقون على أن يتم تحديد مجموعة منهم لمقابلة رئيس المدينة بمكتبه لمناقشة مقترحاتهم وإيجاد الحل , وبعد أن اطمأن على معاودة حركة سير السيارات ونقل الركاب التقى بمكتبه بممثلى السائقين فى اجتماع بمكتبه .

وأكد اللواء أحمد بسيونى زيد , رئيس مركز ومدينة دسوق أنه عقد اجتماعا ضم اللواء عبد الفتاح عبد المعطى مدير عام مجمع المواقف بكفر الشيخ و الرائد شريف عبود رئيس وحدة مرور دسوق بحضور السائقين وتم تشكيل فريق عمل من المواقف والمرور للتواجد المستمر على دوران فوة بمدخل مدينة دسوق لمنع انتشار المواقف العشوائية وسيتم المحاسبة الفورية للمخالف فور حدوث المخالفة.

وأضاف اللواء أحمد بسيونى زيد: طالبت من الجميع تحمل المسئولية الوطنية تجاه بلده وتجاه المواطنين وأن نضع فى الاعتبار أننا مسئولون جميعا على حل المشاكل التى تعوق مسيرة التنمية.



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