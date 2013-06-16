منظمة الصحة: 33 حالة وفاة مصاب بالكورونا

وصل عدد وفيات فيروس الكورونا إلى 33 حالة حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، وهو شبيه بفيروس سارس، أو الالتهاب الرئوى الحاد، الذى أثار حالة من الفزع عام 2003، عندما انتقل من الحيوانات إلى البشر، ولا ينتقل من المريض إلى شخص آخر، وقد أطلق عليه الشهر الماضى اسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو "MERS-CoV".

ذكر المتحدث الرسمى باسم المنظمة أن وزارة الصحة سعودية أبلغت عن اكتشاف ثلاث حالات جدد مصابة بالفيروس، وواحدة منهم توفيت متأثرة بالإصابة.

وتبدأ أعراض الإصابة بارتفاع فى درجة حرارة الجسم والسعال وصعوبة فى التنفس.

وتشمل إحصائية المنظمة بعدد الوفيات إلى 58 شخصا بمختلف أنحاء العالم منذ سبتمبر 2012 44 حالة فى السعودية، كما توفى حالة فى فرنسا بعد إصابتها فى دبى، كما توفى آخر فى ميونيخ بألمانيا بعدما انتقل إليه المرض فى أبو ظبى، وسجلت حالتان فى الأردن، وحالتان أخريان فى قطر.