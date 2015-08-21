جامعة طنطا تكرم الحاصلين على جوائز الجامعة العلمية

أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا أن تكريم الجامعة للعلماء والمتميزين الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والتفوق العلمي بصفة سنوية يمثل تأكيداً لحرص الجامعة على غرس روح التميز بين أبنائها من العلماء وأعضاء هيئة التدريس .

جاء ذلك أثناء حفل تكريم العلماء الحاصلين على جوائز الجامعة العلمية "تشجيعية، وتقديرية، وتفوق علمي".

كانت جامعة طنطا قد كرمت كلا من الدكتورة حنان السعيد محمد الشناوي الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية، والدكتور حمدى محى الدين عفيفى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة مناصفة مع السيد الدكتور ياسر عبد الفتاح السمدونى الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، وكذلك الدكتور وسيم رجب عزام الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة مناصفة مع السيد الدكتور محمد على عبد الرحمن المدرس بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بكلية الهندسة وذلك في مجال العلوم الهندسية، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو الأستاذ المساعد بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

كما تم تكريم الدكتور أحمد محمد الحسينى هلال الأستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية في مجال العلوم التربوية حيث حصلوا على جوائز الجامعة التشجيعية .

أما جوائز الجامعة التقديرية فقد تم منحها للدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور السيد حامد السيد الصعيدى الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور طارق محمد فوزى الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية .

وقد حصل الدكتور عبد النبى البيومى قابيل الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة والدكتور محمد جابر أبو العزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم على جوائز التميز في الاداء الجامعي، أما جائزة أفضل أداء مؤسسي فقد حصلت عليها كلية الهندسة.

حضر الاحتفال نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، و أعضاء هيئة التدريس حيث قام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية.



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