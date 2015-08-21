بالصور.. أهالى دمنهور فى جنازة شهيد الشرطة: "الشعب يريد إعدام الإخوان"

فى جنازة عسكرية مهيبة شيع الآلاف من أهالى مدينة دمنهور جثمان الشهيد الرائد محمد أمين إسماعيل الحبشى الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغاشم بسيناء اليوم وأثناء سير إحدى المدرعات بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت بها عبوة ناسفة، أسفر ذلك عن استشهاد النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشى، معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش، والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من "قوات أمن شمال سيناء"، وإصابة ثلاثة مجندين.

وقد ردد المشيعون الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية ومنها "الشعب يريد إعدام الإخوان"، شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية والشعبية على رأسهم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء عنانى حمودة مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وعدد كبير من قيادات الشرطة.



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