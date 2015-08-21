أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى دمنهور فى جنازة شهيد الشرطة: "الشعب يريد إعدام الإخوان"

Google+ Print
فى جنازة عسكرية مهيبة شيع الآلاف من أهالى مدينة دمنهور جثمان الشهيد الرائد محمد أمين إسماعيل الحبشى الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغاشم بسيناء اليوم وأثناء سير إحدى المدرعات بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت بها عبوة ناسفة، أسفر ذلك عن استشهاد النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشى، معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش، والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من "قوات أمن شمال سيناء"، وإصابة ثلاثة مجندين.

وقد ردد المشيعون الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية ومنها "الشعب يريد إعدام الإخوان"، شارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية والشعبية على رأسهم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء عنانى حمودة مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وعدد كبير من قيادات الشرطة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365