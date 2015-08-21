بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية الكاملة لمديرية أمن بنى سويف

اعتمد اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، مساء اليوم الخميس، الحركة الداخلية لضباط الشرطة تنفيذًا لكتاب قطاع شئون الضباط رقم 78355 المؤرخ بتاريخ 8 أغسطس 2015.

شمل القرار إلحاق كل من اللواء محمد عادل حجازى مساعدًا للمدير للأمن العام ومشرف على السجن المركزى، واللواء أحمد محمود بدر حجازى مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء أحمد عبد العزيز محمود الجوهرى مساعد المدير للأفراد والتدريب، واللواء سامى توفيق محمد كامل مساعد المدير للوحدات ومشرف على قسم الترحيلات، واللواء محمد عبد المجيد أحمد مديرًا لإدارة التخطيط والبحوث والمتابعة.

والعميد أشرف فاروق عبد العزيز مدير إدارة التحقيقات والشكاوى، والعميد علاء الدين عطية مأمور مركز شرطة ناصر، والعقيد عمرو أحمد غلب رئيس قسم العمليات والشئون الإدارية، والعقيد هانى مصطفى عطية مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد حسام شفيق إبراهيم مدير إدارة المرور، والعقيد رضا عبد الفتاح عرفان مدير إدارة تأمين الطرق، والعقيد حازم محمد محمد القاضى رئيس قسم الرخص، والعميد محمد خلاف عبد الكريم مأمور قسم شرطة بنى سويف، والعميد على محمد عبد الله مأمور السجن المركزى، العميد أيمن عبد الكريم أحمد مأمور مركز شرطة بنى سويف، والعقيد ياسر عبد الهادى مصلحى مدير إدارة شرطة النجدة، والعقيد عمرو غنيم متولى وكيل إدارة شرطة النجدة.

عقيد طه عبد الوهاب عبد المولى ضابط بفرع البحث فرقة الجنوب، العقيد محمد ماهر عبد الله نائب مأمور مركز شرطة بنى سويف، العقيد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب رئيس قسم التوريدات والمخازن، العقيد طارق عبد الفتاح رياض رئيس قسم شئون الأفراد.

المقدم ياسين فؤاد محمد نائب مأمور مركز شرطة الواسطى، المقدم ياسر رمضان محمود رئيس مباحث قسم بنى سوف، المقدم محمود حاتم حسن ضابط بقسم المباحث الجنائية، المقدم مازن سعيد حسين رئيس قسم مكافحة الأسلحة والذخيرة غير مرخصة، المقدم محمود عبد الحميد محمود ضابط بإدارة التحقيقات والشكاوى، المقدم محمد يوسف عبد الرحمن مفتش بفرق الجنوب، المقدم أحمد طوسون مصطفى ضابط بإدارة التحقيقات والشكاوى، المقدم هشام أحمد ممدوح رئيس قسم الأسلحة والذخيرة المقدم أحمد سعد حسين نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، المقدم أحمد عمر مصطفى مأمور قسم بنى سويف الجديدة، المقدم عامر إبراهيم عامر رئيس قسم الإنقاذ النهرى.

الرائد أحمد محمد عبد الخالق رئيس وحدة النظام بمركز بنى سويف، الرائد محمد بدر أحمد نائب مأمور مركز شرطة إهناسيا، الرائد هشام حسن عبد اللطيف مكى رئيس وحدة مباحث المرور، الرائد محمد عبد اللطيف رئيس مباحث إهناسيا، الرائد وليد فتحى إبراهيم رئيس قسم شرطة المرافق، الرائد مصطفى أبو عقرب رئيس قسم مكافحة المخدرات، الرائد هيثم محمود عباس نائب السجن المركزى، الرائد أحمد محمود رأفت ضبط بفرع البحث، الرائد مصطفى أحمد طه رئيس قسم المركبات، الرائد وليد محمد صادق ضابط بقسم الترحيلات، الرائد حاتم أحمد إبراهيم ضابط بمركز الرئاسة، الرائد أحمد عبد الفتاح محمد ضابط بالمباحث الجنائية، الرائد محمود فاروق عبد العظيم رئيس قسم الحراسات المشددة، الرائد أحمد فضل محمود ضابط بمباحث الأموال

النقيب أحمد زين العابدين ضابط بإدارات قوات الأمن، النقيب خالد أحمد مدحت ضابط تنفيذ الأحكام بمركز إهناسيا، النقيب أحمد محمود حسن وحدة مباحث المرور، النقيب رامى كامل محمد مباحث تنفيذ الأحكام، النقيب نادر كرم حنا رئيس وحدة تأمين مدينة بنى سويف، النقيب أحمد على قرنى رئيس وحدة مباحث ببا، والنقيب أشرف فاروق الشحات مركز شرطة الواسطى.

العقيد إيهاب محمود إبراهيم وكيل إدارة قوات الأمن، مقدم أحمد على مجاهد رئيس قسم العمليات، الرائد هشام محمد عبد الخالق نائب مأمور قسم بنى سويف الجديدة، الرائد حسام الدين جابر ضابط بمركز الفشن، الرائد محمود محمد صادق ضابط بشرطة المسطحات، الرائد المصطفى إبراهيم رئيس مباحث مركز بنى سويف، الرائد محمد أحمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن، الرائد أحمد حسنى حسن ضابط بإدارة قوات الأمن.

النقيب أحمد سامح محمود ضابط بشرطة المرافق، النقيب محمد مصطفى لطيف ضابط بقسم المعلومات، النقيب محمد فكرى قرنى مباحث مركز إهناسيا، النقيب أحمد مرسى وزير مركز شرطة الفشن، النقيب محمد سيد على ضابط بقوات الأمن، النقيب إيهاب محمد أحمد مركز شرطة الواسطى، النقيب أكرم كمال عبد العال رئيس نقطة شرطة الغمراوى، النقيب أحمد عبد الحفيظ حافظ مركز شرطة الواسطى، النقيب آسر هشام محمد إدارة المرور، النقيب محمد الحسن محمد وحدة مباحث قسم بنى سويف الجديدة، النقيب محمد محسن محمد مركز شرطة الواسطى، النقيب عمرو محمد ممدوح قوات الأمن، النقيب عمر محمد أحمد قوات الأمن، النقيب صبرى محمد فتحى قوات الأمن، النقيب أحمد سيد حسن مباحث مركز ناصر، النقيب أحمد محمد عبد المجيد رئيس وحدة النظام بمركز الفشن النقيب أحمد جمال الدين مباحث مركز ببا، النقيب يوسف محمود يوسف الحماية المدنية، النقيب محمد عاصم أحمد مركز شرطة إهناسيا.

الملازم أول على جمعة سيد رئيس نقطة صفط الشرقية، الملازم أول شريف عبد العليم مبروك إدارة تأمين الطرق، الملازم أول محمد سيد مسلم رئيس نقطة قمن العروس، الملازم أول مجدى حنفى محمود إدارة قوات الأمن، الملازم أول محمد عيد خليفة إدارة قوات الأمن، الملازم أول محمد على توفيق قسم المرافق، الملازم أول عادل عبد التواب سعداوى الحماية المدنية، الملازم أول ضياء عبد الكريم عبد الله شرطة النجدة، الملازم أول محمد كمال خليفة إدارة قوات الأمن، الملازم أول حسن فاضل حسن قوات الأمن، الملازم أول هشام مصطفى عبد اللطيف تأمين الطرق، الملازم أول محمد طه فرلى السجن المركزى، الملازم أول سيد محمد عطوة إدارة قوات الأمن، الملازم أول أحمد سعد حسن تأمين الطرق، الملازم أول محمد رمضان كمال مركز شرطة بنى سويف، الملازم أول مصطفى شوقى عبد العال مركز شرطة الواسطى.

النقيب أحمد محمد زكى ضابط بالسجن المركزى، النقيب أحمد عبد العظيم صادق رئيس مباحث سمسطا، النقيب أحمد إبراهيم رئيس مباحث الواسطى، النقيب هانى عبد العزيز يسن عثمان رئيس وحدة الضبط بإهناسيا، النقيب أحمد شحاتة عبد الله مباحث مركز شرطة ببا، النقيب محمد جمال عويس مباحث مركز شرطة ببا، النقيب محمد عبد العظيم صلاح الحماية المدنية، النقيب أحمد أنور أحمد رئيس وحدة النظام بقسم بنى سويف، النقيب مسلم محفوظ بكرى رئيس وحدة الضبط بقسم الفشن، النقيب أحمد حسين كامل مباحث مركز شرطة الفشن، النقيب معتز محمد حاتم مباحث التموين، النقيب محمد سيد محمد مركز شرطة ناصر، النقيب أحمد سامى بكر وكيل مباحث الاشتباه، النقيب عمرو عبد الرحيم رئيس وحدة الضبط بمركز ببا، النقيب بيوى جميل مركز شرطة ناصر النقيب هشام عبد الله رئيس وحدة النظام بمركز ببا، النقيب سعد الدين سامى رئيس وحدة الضبط بمركز الواسطى، النقيب محمود محمد حسانين ضابط بتنفيذ الأحكام، النقيب شريف جمال عمر مباحث مركز شرطة الواسطى، النقيب حسام ريدى صبرى مباحث مركز سمسطا، النقيب محمد هشام احمد قسم مكافحة المخدرات، النقيب أحمد محمد محسن تنفيذ الأحكام، النقيب محمد محروس أسعد تنفيذ الأحكام بمركز الفشن، النقيب شهاب الدين على مباحث الاشتباه، النقيب حسام حمدى عبد الحليم قسم شرطة بنى سويف، النقيب احمد عزمى رئيس وحدة الضبط بقسم بنى سويف، النقيب عبد النبى محمد رئيس وحدة الضبط بقسم ناصر، النقيب محمد عبد السميع قاسم مباحث مركز الواسطى، النقيب عماد عثمان تنفيذ الأحكام بقسم بنى سويف، النقيب مدحت خالد مركز شرطة بنى سويف، النقيب احمد عزت مباحث مركز بنى سويف، النقيب محمد عبد الحميد مباحث الاشتباه، النقيب كريم علاء الدين تنفيذ الأحكام بمركز ناصر، النقيب يحيى أحمد تنفيذ الأحكام بمركز ببا.

الملازم أول محمد يسرى رئيس نقطة دنديل، الملازم أول محمد إبراهيم رئيس وحدة الضبط بقسم بنى سويف الجديدة، الملازم أول محمد على ضابط بمركز شرطة ببا، الملازم أول راضى مصطفى رئيس نقطة سدس، سعيد مدكور رئيس نقطة الجزيرة، الملازم اول امير عبدالله مباحث الاشتباه، الملازم أول أحمد طلعت مركز شرطة بنى سويف، الملازم أول، محمد ممدوح مباحث الاشتباه، الملازم أول تامر عادل تأمين الطرق، الملازم أول إسلام محمود مباحث الواسطى.

الملازم أول أسامة أمير مركز شرطة الواسطى، الملازم اول هارون على رئيس نقطة اهوة، الملازم أول بهنسى عبد الفتاح ضابط اتصال، الملازم اول عصام عبد الرحمن رئيس نقطة دلاص، الملازم اول خالد محمد مركز شرطة بنى سويف، الملازم أول رفعت متولى رئيس نقطة صفط راشين.

الملازم أول محمد فوزى رئيس نقطة قمبش، الملازم أول محمد هاشم رئيس نقطة شنرا، الملازم أول عكاشة محمود مركز شرطة ناصر، الملازم أول محمد ميهوب مركز شرطة ناصر، الملازم اول محمود طارق رئيس نقطة الشرق، الملازم أول أحمد عبد المجيد رئيس نقطة طنسا، الملازم أول محمود عبد المجيد مباحث ببا، الملازم أول جمال عبد الجواد مباحث الفشن، الملازم أول مصطفى سامح قوات الأمن، الملازم أول أحمد محمد خلاف مباحث ناصر، الملازم أول محمد سعيد مباحث الواسطى، الملازم أول مصطفى محمد الحماية المدنية، الملازم أول محمود محمد المهدى مباحث قسم بنى سويف، الملازم أول شريف محمد قوات الأمن، الملازم أول مصطفى محمود إدارة المرور، الملازم أول محمد محمد شرطة النجدة، الملازم أول إبراهيم محمد رئيس نقطة الفنت، الملازم أول خالد سيد قسم المركبات، الملازم أول مسلم إسماعيل رئيس نقطة بنى نصير، الملازم أول بركات حامد مركز إهناسيا، الملازم أول ناصر محمد إدارة التخطيط، الملازم أول علاء حسين رئيس نقطة الحلابية، الملازم أول السيد محمود شرطة النجدة، الملازم أول هانى عبد العزيز رئيس نقطة أبو صير، الملازم أول يوسف عبد المنعم مركز شرطة الواسطى، الملازم أول مسعد سيد مركز شرطة سمسطا، الملازم أول شريف عطا رئيس نقطة غرب اليوسفى، الملازم أول محمود محمد مركز شرطة الفشن، الملازم أول حسن سيد قسم شرطة بنى سويف، الملازم أول مهدى محمود ضابط بقسم الترحيلات