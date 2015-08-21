حصاد المحافظات.. حبس أمينى شرطة بالفيوم لتزويرهما أوراقا لصالح متهمين من الإخوان.. طالبة ثانوى تلقى بنفسها من الدور الثانى لصعوبة امتحان التاريخ ببنى سويف..هروب نجل حداد المحلة المنتحر من معهد الأورام

حبس أمينى شرطة بالفيوم لتزويرهما أوراقا لصالح متهمين من الإخوان

شهد عدد من محافظات الجمهورية، الخميس، أحداثا ساخنة ومهمة، حيث أعلن مستشفى أسيوط الجامعى وفاة حالتين وإصابة 7 بالإجهاد الحرارى، واستخدم موظف سجل مدنى فى الشرقية "شومة" للسيطرة على زحام شهادات الميلاد، وتم إنقاذ 27 سائحا فرنسيا بعد تعرض لانش سياحى للغرق جنوب مرسى علم.> قال اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم القبض على 2 من أمناء الشرطة من قورة مركز إبشواى والتحقيق معهما لقيامهما بتزوير أوراق لصالح عدد من المتهمين بجماعة الإخوان.

وأشار مدير الأمن فى تصريحاته، إلى أن الواقعة تعود إلى اكتشاف قيام 2 من أمناء الشرطة بمركز إبشواى بتغيير تاريخ عرض عدد من المتهمين من جماعة الإخوان على المحكمة ليوم 16 / 8 /2015 وهم من المقرر عرضهم فى شهر سبتمبر القادم، مما يؤكد سوء نيتهم وتدبيرهم لأمر ما فى هذا اليوم، وعلى الفور تم القبض عليهم وإحالتهم للاحتياط وإيقافهم عن العمل، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

مستشفى أسيوط الجامعى يعلن وفاة حالتين وإصابة سبعة بالإجهاد الحرارى

> أعلن الدكتور أشرف زين العابدين مدير مستشفى أسيوط الرئيسى عن وفاة حالتين وإصابة سبعة آخرين بالإجهاد الحرارى.

أضاف زين العابدين أن عدد الحالات المصابة بالإجهاد الحرارى، بلغت سبع حالات فقط من بين 270 هى إجمالى الحالات المرضية التى تم استقبالها بالمستشفى الجامعى بأمراض متنوعة، موضحا أن حالات الإجهاد الحرارى السبعة تم تحويل حالتين لأحد مستشفيات وزارة الصحة، ويجرى حاليا علاج ثلاث حالات الأخرى بالمستشفى الجامعى.

كما تم خروج أحدى الحالات بعد تحسن حالتها الصحية، بينما توفيت أحدى الحالات السبعة والتى وصلت لقسم الاستقبال فى حالة متأخرة وتوفيت أثناء الفحص، كما توفيت إحدى الحالات التى كانت محجوزة للعلاج بأحد أقسام المستشفى فى وقت سابق .

وأكد زين العابدين مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط والتى قررها الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة فى هذا الشأن مع توفير كل الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال أى عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.

طالبة ثانوى تلقى بنفسها من الدور الثانى لصعوبة امتحان التاريخ ببنى سويف

>أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى بارتجاج فى المخ نتيجة إلقاء نفسها من الدور الثانى بمدرسة الشهيد عصام الدين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، بسبب صعوبة امتحان مادة التاريخ، دور ثان.

كان العقيد عمرو العدل، مأمور مركز الفشن، قد تلقى إخطارا من مستشفى الفشن المركزى، يفيد بوصول الطالبة "مروة .م .ق" 17 سنة طالبة بمدرسة الشهيد عصام الدين الثانوية ومصابة بارتجاج فى المخ وكدمات فى أنحاء متفرق من الجسم. دلت التحريات الأولية أن الطالبة ألقت نفسها من الدور الثانى بالمدرسة لصعوبة امتحان مادة التاريخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

هروب نجل حداد المحلة المنتحر من معهد أورام طنطا

> أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطالب كريم بالصف الأول الإعدادى نجل الحداد المسلح المنتحر بالمحلة لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لنجله، تم تهريبه من داخل مركز أورام طنطا من جانب أسرته قبل الانتهاء من استكمال الكشف الطبى عليه لبيان مدى إصابته بالسرطان من عدمه.

أضاف "شرشر" أنه تم إخطار الشرطة بالواقعة، وجارٍ تحرير محضر إثبات حالة وتم تسجيل خروج الطالب هروب فى دفتر المستشفى وإخطار الشرطة بالواقعة.

من جانبه أكد الدكتور فتحى شلضوم، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، أنه يتم إعداد تقرير عاجل ومفصل بالواقعة بهروب الطالب لإرساله إلى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، الذى يتابع الحالة أولا بأول.

وكان فريق طبى على أعلى مستوى بمعهد أورام طنطا قد أجرى أمس الأربعاء تحاليل دم ووظائف كلى وكبد للطالب بناء على توجيهات الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، وسعيد مصطفى كاملـ محافظ الغربية.

وكشفت التحاليل الطبية والفحوصات الأولية التى أجريت له عدم إصابته بالسرطان وكل ما يعانى منه هو أنيميا من الدرجة المتوسطة، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية.

وكشفت عدم وجود إصابات بالمرض، وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم إرسال تقرير عاجل لوزير الصحة بنتائج هذه التحاليل.

وأضاف شرشر أنه تم حجز الطالب داخل معهد الأورام لحين إجراء فحوصات طبية أخرى متقدمة للتأكد من إصابته بالسرطان من عدمه، إلا أنه الطالب هرب من المستشفى بمساعدة أفراد أسرته.

من جانبه، قال خالد فاروق خليل عم الطالب إن نجل أخيه متواجد فى منزله منذ الصباح وحضر برفقة زوجة عمه، مشيرا إلى أن المستشفى أجرت اتصالا هاتفيا به تطلب فيه عودة الطالب للمستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة إلا أن نجل أخيه رفض بحجة أنه مريض ولا يتحمل ذلك.

أضاف أن والدته رفضت بالأمس الذهاب مع نجلها فى سيارة الإسعاف المجهزة لمعهد أورام طنطا وطٌلب منها لأكثر من ساعتين الذهاب مع نجلها إلا أنها رفضت الذهاب وهو ما دفعه لإرسال زوجته مع نجل شقيقه إلى المستشفى.

موظف سجل مدنى فى الشرقية يستخدم "شومة" للسيطرة على زحام شهادات الميلاد.

>استمرارا للمهازل التى تشهدها محافظة الشرقية، بسبب تكدس وزحام المواطنين على مقار السجل المدنى بمراكز المحافظة لاستخراج شهادات الميلاد، بغرض تحديث البطاقات التموينية، حصل "اليوم السابع" على صورة لموظف بالسجل المدنى فى مركز فاقوس، وهو يعتلى شباك تقديم الطلبات حاملا "شومة"، ويقف بجواره أمين شرطة، لمحاولة السيطرة على الطوابير، خاصة طابور السيدات.

وكان اليوم السابع قد رصد فى تقارير سابقة ظاهرة طوابير شهادات الميلاد وتعرض المواطنين لإغماءات بسبب طول الانتظار تحت حرارة الشمس الحارقة، ونشوب مشاجرات بين المصطفين.

وأعلنت وزارة التموين على فتح باب تحديث بيانات البطاقات التموينية وضم المواليد الجدد، مما أدى لتكدس المواطنين على مقار السجل المدنى لاستخراج شهادات الميلاد لأبنائهم.

إنقاذ 27 سائحا فرنسيا بعد تعرض لنش سياحى للغرق جنوب مرسى علم.

>أنقذ عدد من العاملين على متن اللنشات السياحية بمنطقة أبو دباب جنوب مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، 27 سائحا فرنسى الجنسية كانوا على متن لنش سياحى تعرض للغرق بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية.

كان قد أكد مصدر بحرى أن اللنش "مؤديب" تعرض للغرق بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية بمنطقة أبو دباب جنوب مرسى علم، وهو فى طريقه لرحلة بحرية لجزيرة " قيام"، وكان يقل على متنه 27 سائحا فرنسيا، وجار نقلهم إلى أقرب شاطئ.