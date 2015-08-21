المرور تلاحق السيارات المتروكة فى الشوارع والمسروقة تخوفاً من تفخيخها

كتب محمود عبد الراضى

تواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لاستهداف السيارات والمركبات المتروكة فى الشوارع وبمحيط المناطق الحيوية فى أماكن غير مخصصة لتوقف السيارات، تخوفاً من تفخيخها واستهداف المبان الهامة بواسطة هذه السيارات المفخخة، ويأتى هذا عقب حادث استهداف مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بسيارة ربع نقل مفخخة.

>وأكدت المصادر الأمنية، أن أجهزة الامن تلاحق هذه السيارات المتروكة فى الشوارع بشكل عشوائى، والسيارات المسروقة التى تستخدم فى التفخيخ للتصدى للأعمال الإرهابية والتخريبية التى تستهدف أمن واستقرار البلاد.

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