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بالفيديو - فان بيرسي يسجل ويقود فينيرباهتشه لفوز قاتل خارج الديار

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بالفيديو - فان بيرسي يسجل ويقود فينيرباهتشه لفوز قاتل خارج الديار بالفيديو - فان بيرسي يسجل ويقود فينيرباهتشه لفوز قاتل خارج الديار

نجح الهولندي الطائر روبين فان بيرسي في تسجيل أول أهدافه بقميص فينيرباهتشه بعدما شارك في الدقيقة 80 أمام أتروميتوس اليوناني في التصفيات المؤهلة لمجموعات الدوري الأوروبي. ليقود الفريق التركي للفوز.

فان بيرسي انتقال إلى فينيرباهتشه قادما من مانشستر يونايتد وشارك كبديل مع الفريق التركي في المهمة الأوروبية.

فينيرباهتشه حل ضيفا على أتروميتوس في اليونان في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى مجموعات الدوري الأوروبي ونجح في الفوز 1-0 بفضل فان بيرسي.

وجلس فان بيرسي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 80 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 0-0.

وسجل فان بيرسي هدفا قاتلا للفريق التركي في الدقيقة 90 برأسية هزت شباك أتروميتوس ليحجز مقعدا للفريق في مجموعات الدوري الأوروبي.

شاهد - هدف فوز فينيرباهتشه برأسية فان بيرسي

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فيديو اليوم السابع

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