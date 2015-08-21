تقرير في الجول- رغم المفاجأة غير المتوقعة.. من يحرس مرمى مانشستر يونايتد؟

يقولون دوما حارس المرمى هو نصف الفريق ودائما ما كان مانشستر يونايتد يملك حراسا مميزين في فترة السير أليكس فيرجسون بداية من بيتر شمايكل مرورا بإدوين فان دير سار وأخيرا ديفيد دي خيا، ولكن هنا ظهرت أزمة.

دي خيا يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد ليكون خليفة إيكر كاسياس الذي انتقل إلى بورتو الصيف الجاري، والفريق الملكي يقاتل بشدة من أجل ضمه قبل نهاية سوق الانتقالات، ويود يونايتد الحفاظ على لاعبه بأي طريقة ممكنة.

فعلى على الرغم من امتلاك مانشستر يونايتد دائما لحراس مميزين، إلا أنه ما يفشل في تعويض رحيلهم سريعا.

فالفترة التي تلت رحيل شمايكل بداية موسم 1999-2000 حتى انضمام فان دير سار بداية عام 2005 عانى الشياطين الحمر فيها الأمرّين في تجربة حراس دون المستوى الكبير مثل مثل تيم هوارد وماسيموتايبي وفابيان بارتيز وما ترتب على ذلك من كوارث وبطولات ضائعة.

لكن نجح فيرجسون في تعويض رحيل فان دير سار في عام 2011 بالشاب الإسباني النحيل ذو الـ18 عاما وقتها ديفيد دي خيا الذي كانت تقارير كشافي الفريق تشير إلى مستقبل مبهر له.

لكن الحاضر كان ملئ بالهفوات خصوصا في موسمه الأول لنقص الخبرة وعدم التأقلم قبل أن يصبح واحدا من أفضل حراس العالم في الوقت الحالي.

أثار مستوى دي خيا الإعجاب وجذب أنظار كل أنحاء أندية الأوروبية العجوز في بعض المباريات كان يبدو وكأنه يلعب وحده ويخرج بنقاط المباراة بتصدياته المذهلة، وقارنه البعض بالألماني مانويل نوير بل وربما فضلوه على بطل العالم.

وكان من الطبيعي أن يجذب أداء دي خيا أنظار أحد أهم الفرق ألا وهو ريال مدريد كيف لا وحارسه الأسطورة إيكر كاسياس يمر بأوقات عصيبة وينخفض مستواه عاما تلو الآخر وحان وقت البحث عن بديل له، ومن سيكون أفضل من دي خيا؟ الشاب الإسباني ابن العاصمة الإسبانية والراغب في العودة لموطنه ليكون بجوار صديقته وعائلته.

وكيف لأي لاعب أن يرفض أموال وشهرة الملكي المدريدي من الأساس، يبدو الأمر حتميا ومنطقيا للغاية.

فدي خيا يتبقى في عقده مع يونايتد عاما واحدا يستطيع بعده أن يرحل إلى ريال مدريد بالمجان لكن ما يعيق الصفقة هو مماطلة مانشستر يونايتد والرغبة في الوصول لأعلى سعر ممكن، بالإضافة إلى رغبته في الأساس في بقاء دي خيا حتى نهاية تعاقده على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم التوصل لاتفاق بين الناديين، إلا أن لويس فان جال المدير الفني ليونايتد رضخ للأمر الواقع وبدأ يتعامل مع رحيل دي خيا على أنه مسألة وقت ليس إلا.

وبناء على ذلك بدأ مانشستر يونايتد في البحث عن بدائل قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه الحارس الإسباني في عرين الشياطين سواء الموسم الجاري أو الذي يليه.

ويستعرض FilGoal.com أبرز البدائل المتاحة أمام يونايتد في سوق الانتقالات إذا ما انضم دي خيا إلى ريال مدريد.

سيرخيو روميرو

الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما انضم ليونايتد في الانتقالات الصيفية لهذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع سامبدوريا الإيطالي.

يعتبر روميرو الحارس الأول للمنتخب الأرجنتيني وصيف كأس العالم وكوبا أميركا السابقتين، وتألق في البطولتين خصوصا في مشوار التانجو في المونديال وتصديه لركلات جزاء حاسمة أمام هولندا في نصف النهائي.

شارك في أول لقاء دولي له عام 2009 ومنذ ذلك الحين شارك في 65 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 26 منها وتلقى 41 هدفا.

على صعيد الأندية لعب روميرو لألكمار الهولندي أربعسنوات ما بين 2008 و2011 وفاز بالدوري الهولندي مع فان جال نفسه في عام 2009، شارك في 90 لقاء وحافظ على نظافة شباكه في 40 منهم.

ثم انتقل بداية موسم 2011-2012 لسامبدوريا ولعب 42 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 11 لقاء منهم قبل أن ينتهي عقده وينتقل بالمجان لليونايتد.

وعلى الرغم من أن روميرو جاء ليكون بديلا لدي خيا خلال الموسم الجاري، إلا أنه وبشكل مفاجئ أصبح الحارس الأساسي ليونايتد بعدما استبعد فان جال الحارس الإسباني لقلة تركيزه وتشتت ذهنه بمفاوضات ريال مدريد.

وخلال ثلاث مباريات خاضها روميرو حافظ على نظافة شباكه في اثنين منهم، فهل يواصل تقديم أداء جيد ويكون هو المفاجأة السارة التي لم تكن في حسبان جماهير اليونايتد ويجعل فان جال يصرف النظر عن ضم حارس جديد؟

هوجو لوريس

الفرنسي صاحب الـ28 عاما حارس توتنام ومنتخب فرنسا، يعد من أفضل حراس العالم مؤخرا ويقدم أداء ثابتا مع فريقه منذ انتقاله إليه في عام 2012 من أوليمبيك ليون الفرنسي.

يملك لوريس عقدا مع سبيرز حتى عام 2019 لذا الحصول عليه سيكلف خزينة مانشستر ما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني.

ويعلم الكل صعوبة التفاوض مع دانييل ليفي رئيس توتنام ومغالاته في لاعبيه وصفقتي لوكا مودريتش وجاريث بيل أبرز مثال.

خاض لوريس 44 مباراة مع توتنام الموسم الماضي ما بين الدوري والدوري الأوروبي، حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة وتلقى مرماه 55 هدفا.

ومنذ وصوله للدوري الإنجليزي لعب لوريس 99 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 32 مباراة منهم.

لكن لوريس مصاب بكسر في اليد ولن يعود قبل شهر أكتوبر مما قد يؤدي لصرف النظر عنه.

ياسبر سيليسين

حارس أياكس أمستردام المعروف بتقديمه للمواهب للكرة العالمية بكثرة، ومنتخب هولندا الأول يبلغ من العمر 26 عاما.

يملك سيليسين عقدا مع أياكس حتى عام 2018 تبدو كفته أرجح كونه هولنديا ولعب تحت قيادة فان حال في كأس العالم 2014، كما أن أياكس لن يغالي في ثمنه ولن يمانع في بيعه بسعر مناسب.

لعب مع أياكس الموسم الماضي 43 مباراة في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حافظ على نظافة شباكه 16 مرة وتلقى مرماه 38 هدفا.

سمير هاندانوفيتش

السلوفيني صاحب الـ30 عاما حارس إنتر ميلان الإيطالي مرشح للانضمام لصفوف الشياطين قبل نهاية باب الانتقالات خاصة وأنه يتبقى في عقده مع النيراتزوري عاما واحدا فقط، ولن يكلف خزينة يونايتد الكثير.

لعب هاندانوفيتش مع إنتر 40 مباراة في الموسم الماضي بين الدوري والدوري الأوروبي. حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة وتلقى 48 هدفا.

وأبرز مميزاته هو قدرته على التصدي لركلات الجزاء إذ تصدى لـ4 من أصل 6 احتسبت على فريقه خلال الموسم الماضي.