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التفاح يقضى على الغضب

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التفاح يقضى على الغضب التفاح يقضى على الغضب

أرسلت قارئة تقول إن لديها مشكلة فى زيادة الوزن، وذلك بسبب كثرة تناول الحلويات والأطعمة الدهنية.. وتقول القارئة إنها تأكل بشراهة كبيرة، خاصة عند الشعور بالغضب.. فهل هناك حل لمشكلتها؟.

يجيب الدكتور بهاء ناجى، استشارى الروماتيزم والتأهيل وعلاج السمنة، حينما تشعر بالغضب تميل إلى تناول الحلويات والسكريات ونظرا لخطورة ذلك على الوزن أنصح دائما بضرورة تناول ثمرتين تفاح

أولا لاحتوائهم على سكر الفركتوز الذى يعد أقل من السكروز فى إنتاج السعرات الحرارية؛ ولذلك يستخدم فى تحلية أطعمة النظام المستخدم لانقاص الوزن. ثانيا لأن طريقة تناولهم تفرغ شحنة الغضب.

ويفضل وجود التفاح قريبا منا لأن ساعة الغضب غير معروفة والحل المكمل لتناول التفاح هو تغيير المكان فورا وممارسة المشى لتحفيز فرز مادة "الإندورفين" المهدئة للأعصاب.
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مصر 365

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