موجز الصحافة المحلية.. فعلها "الإخوان" واعترف "داعش"

تناولت الصحف المحلية العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان فعلها "الإخوان" واعترف "داعش"، حيث أكدت مصادر أمنية أن إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة الذى وقع أمس الخميس وأسفر عن إصابة 29 مواطناً، وتضرر المقر والمبانى المحيطة به بشكل كبير، يأتى بعد التنسيق بين جماعة الإخاون الإرهابية والتنظيم الإرهابى لترتيب عمليات داخل مصر

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أدان التفجيرات الإرهابية الغادرة التى وقعت أمام مبنى للأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وقال إن تلك التفجيرات الإرهابية تقوم بها جماعات قد انخلعت عن أى معنى للإيمان والوطنية، لأنهم يسعون لعرقلة مسيرة الوطن بعد أن بدأت مسيرة العمل والتنمية التى من شأنها أن تصل بالبلاد إلى الاستقرار وبر الأمان، وقال مفتى الجمهورية: "علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى يسعى فى الأرض فسادًا، ويرهب البلاد والعباد".

وذكرت صحيفة "الأخبار"، أن مصدر مسئول بوزارة الرى وملف مشروع المليون ونصف فدان أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارة الموارد المائية والرى بإعداد تقرير حول إجمالى عدد الآبار الجوفية التى سيتم حفرها فى مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع تحديد عدد الآبار التى تصل أعماقها لأكثر من 1000 متر، والآبار التى تصل أعماقها إلى 150 مترا، لتحديد التكلفة المتوقعة لهذه الآبار، والوقوف على مدى استدامة التنمية فى كل منطقة من مناطق المشروع، وأضاف أنه تم تحديد الإمكانيات المائية للخزان الجوفى للمشروع من خلال لجان فنية متخصصة والتى أوضحت أن إجمالى عدد الآبار التى سيتم حفرها على مساحة 1.5 مليون فدان تصل إلى 5 آلاف بئر جوفى، تم الانتهاء من حفر 600 بئر منها، 340 بئرا فى منطقة "المغرة" جنوب منخفض القطارة، و102 بئر فى توشكى، و130 بئراً فى منطقة الفرافرة القديمة، و37 بئرا فى منطقة عين دالة، و16 بئرا فى المناطق الأخرى بالصحراء الغربية.

وأفادت صحيفة "المصرى اليوم"، أن محكمة جنايات الجيزة عرضت فى جلسة أمس لنظر قضية "التخابر مع قطر" الأحراز التى ضبطت بحوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت، على الشاهد اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق، وكانت عبارة عن اجتماع لجنة الأزمات للأمن الوطنى والمخابرات الحربية والأمن القومى.

ونقلت صحيفة "الشروق"، عن مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية أن هناك تغييرات جديدة تتعلق بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن للحكومة السيادة الكاملة على المشروع، وكذلك إنهاء حدة الخلافات التى تفجرت مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، الذى كانت شركته "إيجل هيلز" تشرف على المخطط الرئيسى للمشروع، منذ توقيع مذكرة التفاهم فى شرم الشيخ.