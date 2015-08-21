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المقاولون العرب: الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية الإيطالية أول الشهر المقبل

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المقاولون العرب: الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية الإيطالية أول الشهر المقبل المقاولون العرب: الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية الإيطالية أول الشهر المقبل
كشفت مصادر بشركة المقاولون العرب، أنه سيتم الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية الإيطالية، وتسليمها للسفارة أول سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من ترميم كل المنازل المجاورة لمبنى القنصلية وتسليمها للمحافظة لإعادة تسليمها للأهالى مرة أخرى.

وكان المهندس هشام صلاح استشارى الشركة والمسئول عن ترميم المنازل المتضررة، أكد أن الضرر الذى لحق بالمنازل كان تهشمًا فى نوافذ العقارات وتلفيات فى واجهات المبانى، نظرًا لبناء هذه المنازل بطريقة عشوائية وقديمة، حيث تم رصد أضرار وشروخ فى الأساسات ليس لها علاقة بالانفجار، وتم معالجتها حفاظًا على سلامة المنشآت والقاطنين بها.

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