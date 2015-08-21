أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، تأجيل تشغيل خدمة الواى فاى بخطوط المترو لأجل غير مسمى، بعدما كان مقرر تشغيلها الشهر الجارى، وذلك لدواع أمنية، وأن كل الاجتماعات التى كانت تعقدها الوزارة للتجهيز لتشغيل هذه الخدمة توقفت.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المشروع الذى كان يشرف على تنفيذه الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعومات توقف بعد طلب الجهات الأمنية تأجيله بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، وخشية استغلاله فى تهديد المرفق من جماعات الإرهاب.

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