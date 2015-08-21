حظك اليوم برج السرطان الجمعة 21/8/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك

>تجنى اليوم ثمار الأهداف والرؤية التى سعيت إليها منذ فترة طويلة باحثًا عن النجاح والتميز، وتتلقى الإعجاب الكثير من الآخرين، ما يدفعك إلى الشعور بالرغبة فى توسيع الآفاق وأكثر ميلاً لتحمل المخاطر والصعاب، ربما تتعرض اليوم لسوء تفاهم مع أحد الأصدقاء الذى من الطبيعى أن تكون فى وئام معه، حاول أن تتفهم الاختلاف بينك وبينه حتى تصل إلى الحلول السريعة.>قد تواجه اليوم العديد من الصعوبات وربما تشعر بالإحباط فيما يخص موضوع ما، فحاول البحث عن طريق آخر للوصول إلى حلول صارمة لهذا الموضوع، عندما تفكر فى أكثر من موضوع قد ينتابك إحساس الصراع الداخلى، ولكن لا تشعر بالقلق فسوف تتحسن فيما بعد، احرص على الاستمتاع بالوقت إلى جانب أن تكون علميًا وموضوعيًا.

تتميز اليوم بأفكارك البناءة والواضحة التى تساعد الكثير من الزملاء على إنجاز المهام بشكل أفضل، احرص على التعاون مع الزملاء للارتقاء بالمؤسسة ككل وبالتالى يعود عليكم بالنفع والأرباح الكثيرة، أنت اليوم تفضل التعامل مع الأشخاص الجادين، لأنك تكره المزاح وتضييع الوقت فى الأمور غير المهمة.