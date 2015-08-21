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حظك اليوم برج الثور الجمعة 21/8/2015

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 21/8/2015 حظك اليوم برج الثور الجمعة 21/8/2015

لبرج الثور


>يرى الجميع اليوم أنك رحيم ومتعاطف للغاية معهم وهذا الأمر يساعدك على اكتساب حب الآخرين وثقتهم، قد تشعر اليوم بالحنين إلى إحدى ذكريات الماضى ويراودك التفكير فى بعض الشخصيات قديمة التعارف، عليك الالتفات إلى ما تملكه اليوم حتى لا تخسره، اليوم مناسب جدًا للتواصل مع الحبيب وتوطيد العلاقة بينكما، وتستطيع الدخول فى المناقشات المهمة والمفيدة والتى تساعدك على الاستفادة من وقتك.

توقعات علماء الفلك


>تدخل اليوم فى حوار مع أحد الأشخاص وتتمسك بوجهة نظرك حتى لا تظهر ضعيفًا أمامه، ولكنك تتمتع بقوة الملاحظة التى تجعلك أفضل من خصمك وبالتالى ستتفوق عليه، أنت تعرف ما يدور فى عقله أثناء الحوار وتستطيع الوصول إلى الردود المناسبة لما يطرحه عليك من أسئلة، قد يدفعك الموقف لأن تكون عدوانيًا، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تندفع وتخطأ فى حق نفسك.

إذا أدركت أنك اخطأت فى حق شخص ما، لابد من الاعتراف بهذا الخطأ، فلا تبحث عن عيوب وأخطاء الآخرين وتنسى عيوبك الشخصية، ولا تعتقد أن اعترافك بالخطأ يقلل من قيمتك، بل يكسبك احترام الآخرين وتقديرهم.

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مصر 365

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