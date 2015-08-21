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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21/8/2015

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21/8/2015 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21/8/2015

لبرج العذراء :


>يغلب التشاؤم على أفكارك اليوم، ولا تستطيع التركيز فى أى من الأفكار التى تعدها للمؤسسة المهنية التى تعمل بها، يجب أن تفصل بين الأمور الشخصية والأمور التى تخص العمل حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى التقدم الذى تتحلى به بين الزملاء، كن متفائلاً ومتحمسًا للأفكار حتى تتمكن من تقديمها بالشكل الإيجابى الذى تريده.

توقعات علماء الفلك


>تتمكن اليوم من استيعاب المعلومات التى يقدمها لك الآخرون بشكل جيد، ولكن إذا كنت تختلف مع أى من الأشخاص فى أمر ما لابد أن تخبره، وأن تعبر عن ذلك بصراحة، فقد يظن أنك تتفق معه فى الرأى إذا لم تعبر له عن وجهة نظرك وتوضح له الأمور، ولكن احرص على إلا تكون كلماتك جارحة، يمكنك شرح اختلافك ولكن بهدوء.

تجد نفسك اليوم فى حالة من كشف الأسرار والأمور الخاصة ببعض الأشخاص وقد تطرح أسئلة تخترق خصوصيات الآخرين وهذا المر يسبب لك نوعًا من الإحراج مع الكثير من الأشخاص.

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مصر 365

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