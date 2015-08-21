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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 21/8/2015

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 21/8/2015 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 21/8/2015

لبرج الأسد:


>احرص اليوم على الابتعاد عن الأشخاص الذين يسيئون لك حتى لا تحدث بينك وبينهم مشكلات، ينصحك علماء الفلك اليوم بتجنب الانفعال فى الحوار مع هؤلاء الأشخاص، وابتعد أيضًا عن تحدى الآخرين لأن اليوم ليس الوقت المناسب لفرض رغباتك وآرائك على المحيطين بك، فالاحتكاك والمشادات هى النتيجة المحتملة لذلك.

توقعات علماء الفلك


>تشعر اليوم بالاستقرار فى الحالة العاطفية ولكنك هناك تغييرات لابد أن تحدث لتؤكد لك أن هذا الاستقرار سيستمر لفترة طويلة، اترك التشاؤم واحرص على التحلى بالصبر فربما تحس أن هناك أمرًا ما يهدد حياتك أو يجبرك على فعل أحد الأمور، كن حذرًا واستمتع بوقتك مع الأصدقاء ولا تتخذ أيًا من القرارات اليوم.

تتحدث اليوم بطلاقة مع زملاء العمل، ولا تشعر بأن هناك قيودًا تتحكم بك، تكلم مع الزملاء حول المسئوليات التى تدفع المؤسسة المهنية الى التقدم والرقى، تعاون مع زملائك فالعمل الجماعى يختلف تمام عن العمل الفردى، واحرص على أن تكون عدوانيًا مع من يقف فى طريقك.

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مصر 365

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