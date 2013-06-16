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اليوم.. وقفة احتجاجية لموظفي الجامعات أمام "المالية" للمطالبة بزيادة رواتبهم

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اليوم.. وقفة احتجاجية لموظفي الجامعات أمام "المالية" للمطالبة بزيادة رواتبهم اليوم.. وقفة احتجاجية لموظفي الجامعات أمام "المالية" للمطالبة بزيادة رواتبهم

كتب : توفيق شعبان الأحد 16-06-2013 06:19

ينظم موظفو الجامعات، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، صباح اليوم، اعتراضًا على تباطؤ الوزارة في زيادة دخل العاملين والموظفين بالجامعات وتجاهل مطالبهم.

وأكد الموظفين أن أهم مطالبهم تتمثل فى تفعيل موافقة مجلس الشورى بتخصيص 2,4 مليار جنيه لتحسين أوضاع العاملين بالجامعات المصرية، مشيرين إلى أن الوقفة التي ينظموها اليوم تمثل وسيلة للضغط على وزارة المالية لتنفيذ توصية مجلس الشورى.

كان المجلس الأعلى للجامعات تطرق خلال جلسته يوم السبت الماضي، إلى مشكلة العاملين بالجامعات، في محاولة منهم لحل تلك الأزمة بداية من العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

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