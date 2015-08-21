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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 21/8/2015

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 21/8/2015 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 21/8/2015

لبرج الحمل:


>تشعر اليوم بالاحتياج الشديد إلى الحب والمودة والوئام مع الآخرين من حولك، كما تحتاج إلى وجود الجمال فى محيط البيئة التى تعيش فيها، تفعل اليوم الكثير من الأمور التى تساعدك على تحقيق السعادة والفرحة فى حياتك، تتمكن اليوم من إنجاز الكثير من الأهداف التى تسعى إليها فى مشروعاتك الصغيرة، وقريبًا ستجنى ثمار الجهود التى بذلتها من أجل هذه المشروعات.

توقعات علماء الفلك


>يرى علماء الفلك أنك اليوم تقوم بأعمالك الموكلة إليك بسرعة ليس لها مثيل، تتمكن اليوم من الاستفادة من خلال الحوارات التى تدور بينك وبين الزملاء والمحيطين بك سواء فى العمل أو فى أى مكان آخر، وسف ينتابك شعور بأنك تعزف سيمفونية رائعة من الموسيقى وسط جمع من الناس، وهذا يؤكد لك أن العمل الجماعى أفضل بكثير من العمل الفردى حيث يزيد من الخبرات وتكون نتائجه مؤكدة.
>لديكم مواليد الحمل وجهات نظر مختلفة عن الآخرين فى كل شىء، إلى جانب سرعة تفهم الأمور وقلة أسئلتكم فى سياق الحوار الذى يدور بينكم وبين الزملاء، ولا تسمحوا للآخرين بإقناعكم بالأفكار التى لا تتناسب مع عقولكم وطبيعة تفكيركم.

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مصر 365

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