حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2015/8/21

مواليد برج الجدى أكثر حساسية اليوم عن غيرهم، لكن التفاؤل والسعادة تغلف أمور حياتهم، بالإضافة إلى البحث عن حريتهم بشكل كبير فهم يريدون الانطلاق والحركة والبحث عن الرفاهية.

كما يتمتع مواليد برج الجدى اليوم بجرأة وثقة كبيرة فى النفس تجعلهم يستطيعون التغلب على الحساسية التى ستواجههم، ويجب ألا يشاركون فى أى مشكلات أو مواضيع ليس لها فائدة، ويفضل الاستماع والإنصات إلى نصائح الآخرين.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم من الناحية المادية بعض التحديات والصعوبات فيتطلب منك الصبر فهى فترة مؤقتة وسوف تنتهى.

أما على الصعيد المهنى والعملى فلديك الكثير من الأفكار المهمة التى سيقابلها رؤساؤك فى العمل، وربما تتوقع ترقية قريبًا، وستلاقى تشجيعًا كبيرًا ما من حولك.

وعلى الجانب العاطفى فاليوم لدى مواليد برج الجدى فرصة كبيرة لقضاء سعادة كبيرة مع حبيبك وشريكك، تنسى من خلالها كل مشاكلك، وتتكسر جميع حواجزك وقيودك.

ومن الناحية الاجتماعية تشعر ببعض من والوحدة ولكن سيفاجئك أقاربك وعائلتك قريبًا بمفاجئة تعيد إليك السرور والفرحة فانتظرها.

وأخيرًا صحيًا ينصح علماء الفلك أن تقوم بممارسة القليل من الرياضة كالمشر أو الركد البطىء.