حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2015/8/21

مشاعر الغيرة تسيطر على مواليد برج الحوت اليوم بشكل كبير للغاية فحاول السيطرة عليها كى لا تنجرف فى مشكلات فى استطاعتك الابتعاد عنها، فحاول الاندماج فى أنشطة اجتماعية وقضاء وقت مرح لكى تتمكن من القضاء على أى مشاعر سلبية.

يشعر مواليد برج الحوت بطاقة كبيرة يحققون من خلالها الكثير من الأشياء الضرورية وينجزون الكثير من الأمور التى كان قد تم تأجيلها من قبل.

كن صبورًا اليوم بقدر المستطاع ولا تؤمن بكل ما يقال ويوجه إليك، وحاول إعادة التفكير ووضع خطة لما تريد القيام به لتفعله بشكل أكثر نظامًا.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم من الناحية المهنية والعملية يوم جيد بشكل كبير وتحقيق إنجازات وإنهاء أعمال عديدة كانت من متطلباته.

وعلى الصعيد العاطفى فمواليد برج الحوت سيواجهون بعض المشكلات الطفيفة مع الحبيب أو الشريك وخلافات فى الآراء والكلمات الحادة، ولكن ستنتهى جميع العقبات مع نهاية اليوم.

أما الحالة الصحية حاول تغيير أسلوب حياتك الصحى، وقم بتوجيه نحو الأفضل، فخذ قدرًا كبيرًا من النوم والراحة، والاهتمام بالنمط الغذائى.