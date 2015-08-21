حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2015/8/21

أعباء كثيرة يرهق برج الدلو بها اليوم، فيجب أن تتحلى بالهدوء بشكل كبير كى لا تفقد السيطرة على أعصابك، ولا تهتم كثيرًا لآراء الآخرين غير المجدية بالمرة، فأنت اليوم ستلجأ للعناد بطريقة مبالغ فيها.>أمور مواليد برج الدلو لا تسير على يرام وكما يريد، مما سيقابل ذلك بجهد زائد، لكن يتطلب منك النظر بموضوعية للأمور بشكل أكبر.

يحيط أجواء جيدة وسليمة فى العمل فحاول استثمار ذلك فى تنمية أفكار ومهارات جديدية خاصة بك، وحاول استثمار اليوم لصالحك ما يعود بالنفع لك.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية العاطفية أن يقوم شريكك ببعض التصرفات التى قد لا تلاقى استحسانك ولكن هذا لا يعنى أنه عكف عن حبك، بل هى بعض التصرفات الفردية، ويمكنك توظيف هذه التصرفات لصالحك بطريقة ما.

وعلى الصعيد المهنى والعملى لا تجعل أى مشكلات تؤثر على عملك فأنت فى انتظار خطوة مهمة تحقق العديد من أهدافك الشخصية التى كنت تتمناها.

أما الوضع الاجتماعى فلا تأمن على أسرارك لأحد فى هذه الفترة فتدخل الأخرين فى شئونك يزعجك كثيرًا، وحاول إجراء بعض التغييرات الجذرية فى أسلوبك اليومى.