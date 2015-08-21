حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2015/8/21

يتوقع لمواليد برج العقرب اليوم تغيرات مفاجئة على الصعيد الشخصى والمهنى، وتقابلك تحديات كبيرة فربما تتفق على عقود عمل جديدة أو مشاريع مستقبلية وربما تقوم بنجاح عدة مهمات فى العمل أو المؤسسة التى تنتمى إليها.

تنتاب مواليد برج العقرب حالة عدم رضا عام على وضعك الشخصى أو الاجتماعى اليوم، لكن لا تستسلم لهذه الحالة، ولكن حان وقت اتخاذ بعض القرارات المهمة والحاسمة.

>ينصح علماء الفلك مواليد برج العقرب على الناحية المهنية فلا تستلم للانخراط فى العمل بشكل مبالغ فيه، بسبب طموحك الكبير اليوم حتى لا ينعكس الوضع وتتزايد عليك الأعباء.

ومن الناحية العاطفية، بسبب وجود القمر فى برج العقرب، سترى شريكك يتصرف بشكل غريب لا تستحسنه بالإضافة إلى أن تسود الكآبة بعض الشىء فى علاقتكما فحاول مصارحته ومناقشته حتى لا تزداد حدة التوتر ويفضل أن تتجمع من حبيبك فى مكان جديد وهادئ كالبحر.

وعلى الصعيد الصحى يجب لمواليد برج العقرب أن يفكروا جيدًا فى صحتهم وينتبهون لها، لأنهم فى الفترة المقبلة سيبذلون مجهودًا كبيرًا، ويجب استشارة الطبيب عما يشعرون به هذه الأيام وعدم التغاضى عنها.