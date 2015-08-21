حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/8/21

يجب على مواليد برج القوس اليوم، التعامل مع المتناقضات، وإيقاف البحث عن المتاعب والأعباء، فهم يتمتعون بتوافق وتناغم فى أمور الحياة سيلاحظونها بشكل كبير وواضح.

تحتاج اليوم إلى قليل من الاستقلالية والبعض عن الصخب والإزعاج لتتخذ بعض القرارات، وذلك نظرًا لقدرتك على إقناع الآخرين الذين يلجأون إليك.

تبذل محاولات كبيرة لتحسين الوضع فى عملك، لتوضح وتثبت كفاءتك وموهبتك فى المجال الخاص بك، وذلك نظرًا لما قد تواجهه من بعض العقبات.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم على المستوى المهنى والعلمى قد تواجه بعض المشكلات فى العمل وأزمة مالية بسيطة، لكن ستحدث انفراجة قريبة بعد إتمامك لصفقة أو عمل كبير.

وعلى الناحية العاطفية فأمور مواليد برج القوس غير مستقرة اليوم اليوم مع الحبيب، وذلك نظرًا لبعض الاختيارات أو المواقف التى يضعك فيها شريكك.

وعلى الصعيد الاجتماعى فتحيطك عائلتك اليوم ويقدمون لك دعمًا كبيرًا، ويتم تسوية العديد من الأمور المتعلقة من الناحية العائلية.

وأخيرًا ينصح علماء الفلك مواليد برج القوس بالبعد عن المتاعب التى يرهق الأعصاب والسعى وراء الصفاء الذهنى، والبحث عن الهدوء قدر الإمكان.

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