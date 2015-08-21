أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/8/21

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/8/21 حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/8/21
يجب على مواليد برج القوس اليوم، التعامل مع المتناقضات، وإيقاف البحث عن المتاعب والأعباء، فهم يتمتعون بتوافق وتناغم فى أمور الحياة سيلاحظونها بشكل كبير وواضح.

تحتاج اليوم إلى قليل من الاستقلالية والبعض عن الصخب والإزعاج لتتخذ بعض القرارات، وذلك نظرًا لقدرتك على إقناع الآخرين الذين يلجأون إليك.

تبذل محاولات كبيرة لتحسين الوضع فى عملك، لتوضح وتثبت كفاءتك وموهبتك فى المجال الخاص بك، وذلك نظرًا لما قد تواجهه من بعض العقبات.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم على المستوى المهنى والعلمى قد تواجه بعض المشكلات فى العمل وأزمة مالية بسيطة، لكن ستحدث انفراجة قريبة بعد إتمامك لصفقة أو عمل كبير.

وعلى الناحية العاطفية فأمور مواليد برج القوس غير مستقرة اليوم اليوم مع الحبيب، وذلك نظرًا لبعض الاختيارات أو المواقف التى يضعك فيها شريكك.

وعلى الصعيد الاجتماعى فتحيطك عائلتك اليوم ويقدمون لك دعمًا كبيرًا، ويتم تسوية العديد من الأمور المتعلقة من الناحية العائلية.

وأخيرًا ينصح علماء الفلك مواليد برج القوس بالبعد عن المتاعب التى يرهق الأعصاب والسعى وراء الصفاء الذهنى، والبحث عن الهدوء قدر الإمكان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى