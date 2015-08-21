حظك اليوم لبرج الحمل ليوم الجمعة 2015/8/21

حظك اليوم الجمعة 2015/8/21

توقعات علماء الفلك

حظك اليوم لبرج الثور الجمعة 2015/8/21

توقعات علماء الفلك

>تشعر اليوم بالاحتياج الشديد إلى الحب والمودة والوئام مع الآخرين من حولك، كما تحتاج إلى وجود الجمال فى محيط البيئة التى تعيش فيها، تفعل اليوم الكثير من الأمور التى تساعدك على تحقيق السعادة والفرحة فى حياتك، تتمكن اليوم من إنجاز الكثير من الأهداف التى تسعى إليها فى مشروعاتك الصغيرة، وقريبًا ستجنى ثمار الجهود التى بذلتها من أجل هذه المشروعات.>يرى علماء الفلك أنك اليوم تقوم بأعمالك الموكلة إليك بسرعة ليس لها مثيل، تتمكن اليوم من الاستفادة من خلال الحوارات التى تدور بينك وبين الزملاء والمحيطين بك سواء فى العمل أو فى أى مكان آخر، وسف ينتابك شعور بأنك تعزف سيمفونية رائعة من الموسيقى وسط جمع من الناس، وهذا يؤكد لك أن العمل الجماعى أفضل بكثير من العمل الفردى حيث يزيد من الخبرات وتكون نتائجه مؤكدة.>لديكم مواليد الحمل وجهات نظر مختلفة عن الآخرين فى كل شىء، إلى جانب سرعة تفهم الأمور وقلة أسئلتكم فى سياق الحوار الذى يدور بينكم وبين الزملاء، ولا تسمحوا للآخرين بإقناعكم بالأفكار التى لا تتناسب مع عقولكم وطبيعة تفكيركم.>يرى الجميع اليوم أنك رحيم ومتعاطف للغاية معهم وهذا الأمر يساعدك على اكتساب حب الآخرين وثقتهم، قد تشعر اليوم بالحنين إلى إحدى ذكريات الماضى ويراودك التفكير فى بعض الشخصيات قديمة التعارف، عليك الالتفات إلى ما تملكه اليوم حتى لا تخسره، اليوم مناسب جدًا للتواصل مع الحبيب وتوطيد العلاقة بينكما، وتستطيع الدخول فى المناقشات المهمة والمفيدة والتى تساعدك على الاستفادة من وقتك.>تدخل اليوم فى حوار مع أحد الأشخاص وتتمسك بوجهة نظرك حتى لا تظهر ضعيفًا أمامه، ولكنك تتمتع بقوة الملاحظة التى تجعلك أفضل من خصمك وبالتالى ستتفوق عليه، أنت تعرف ما يدور فى عقله أثناء الحوار وتستطيع الوصول إلى الردود المناسبة لما يطرحه عليك من أسئلة، قد يدفعك الموقف لأن تكون عدوانيًا، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تندفع وتخطأ فى حق نفسك.

إذا أدركت أنك اخطأت فى حق شخص ما، لابد من الاعتراف بهذا الخطأ، فلا تبحث عن عيوب وأخطاء الآخرين وتنسى عيوبك الشخصية، ولا تعتقد أن اعترافك بالخطأ يقلل من قيمتك، بل يكسبك احترام الآخرين وتقديرهم.

حظك اليوم لبرج الجوزاء الجمعة 2015/8/21

توقعات علماء الفلك

>تحل اليوم بالصبر مع الأشخاص الذين تتجنبهم وتبتعد عن الاختلاط معهم، أنت تميل إلى فرض وجهات نظرك على الآخرين، ولكنك اليوم تلجأ إلى الاستماع فقط دون المشاركة وهذه فكرة جيدة، حيث تمكنك من معرفة ما يدور فى عقول من حولك، قد يصعب عليك اليوم التركيز فى كل المسئوليات، على الرغم من أن حياتك العاطفية تسير على ما يرام واليوم هو المناسب للاستمتاع بها.>تبدأ اليوم الحديث عن أحد الموضوعات المهمة التى تخص الحياة المهنية، ولكنك لن تستطيع التوقف عن الحديث فى هذا الأمر إلا بعد الوصول إلى النقاط المحددة التى تساعدك على تخطى العقبات الموجودة أمامك والوصول إلى الأهداف المرغوبة، ربما يسألك أحد الأصدقاء عن أمر ما فى حياتك الشخصية، إذا كنت تثق به فلتحكى له الكثير من التفاصيل فربما يتمكن من مساعدتك على تخطى المشكلات.

تحتاج الكثير من الوقت خاصة فى هذه الفترة للتعمق فى أحد المشروعات المهمة، احرص على عدم إيذاء أحد حتى لا يرد لك الأذى بصورة قاسية، حاول أن تشغل وقت فراغك فى القراءة أو تنمية أحد المواهب التى تتمتع بها.

حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 2015/8/21

توقعات علماء الفلك

>تجنى اليوم ثمار الأهداف والرؤية التى سعيت إليها منذ فترة طويلة باحثًا عن النجاح والتميز، وتتلقى الإعجاب الكثير من الآخرين، ما يدفعك إلى الشعور بالرغبة فى توسيع الآفاق وأكثر ميلاً لتحمل المخاطر والصعاب، ربما تتعرض اليوم لسوء تفاهم مع أحد الأصدقاء الذى من الطبيعى أن تكون فى وئام معه، حاول أن تتفهم الاختلاف بينك وبينه حتى تصل إلى الحلول السريعة.>قد تواجه اليوم العديد من الصعوبات وربما تشعر بالإحباط فيما يخص موضوع ما، فحاول البحث عن طريق آخر للوصول إلى حلول صارمة لهذا الموضوع، عندما تفكر فى أكثر من موضوع قد ينتابك إحساس الصراع الداخلى، ولكن لا تشعر بالقلق فسوف تتحسن فيما بعد، احرص على الاستمتاع بالوقت إلى جانب أن تكون علميًا وموضوعيًا.

تتميز اليوم بأفكارك البناءة والواضحة التى تساعد الكثير من الزملاء على إنجاز المهام بشكل أفضل، احرص على التعاون مع الزملاء للارتقاء بالمؤسسة ككل وبالتالى يعود عليكم بالنفع والأرباح الكثيرة، أنت اليوم تفضل التعامل مع الأشخاص الجادين، لأنك تكره المزاح وتضييع الوقت فى الأمور غير المهمة.

حظك اليوم لبرج الأسد الجمعة 2015/8/21

توقعات علماء الفلك

>احرص اليوم على الابتعاد عن الأشخاص الذين يسيئون لك حتى لا تحدث بينك وبينهم مشكلات، ينصحك علماء الفلك اليوم بتجنب الانفعال فى الحوار مع هؤلاء الأشخاص، وابتعد أيضًا عن تحدى الآخرين لأن اليوم ليس الوقت المناسب لفرض رغباتك وآرائك على المحيطين بك، فالاحتكاك والمشادات هى النتيجة المحتملة لذلك.>تشعر اليوم بالاستقرار فى الحالة العاطفية ولكنك هناك تغييرات لابد أن تحدث لتؤكد لك أن هذا الاستقرار سيستمر لفترة طويلة، اترك التشاؤم واحرص على التحلى بالصبر فربما تحس أن هناك أمرًا ما يهدد حياتك أو يجبرك على فعل أحد الأمور، كن حذرًا واستمتع بوقتك مع الأصدقاء ولا تتخذ أيًا من القرارات اليوم.

تتحدث اليوم بطلاقة مع زملاء العمل، ولا تشعر بأن هناك قيودًا تتحكم بك، تكلم مع الزملاء حول المسئوليات التى تدفع المؤسسة المهنية الى التقدم والرقى، تعاون مع زملائك فالعمل الجماعى يختلف تمام عن العمل الفردى، واحرص على أن تكون عدوانيًا مع من يقف فى طريقك.

حظك اليوم لبرج العذراء الجمعة 2015/8/21

توقعات علماء الفلك

>يغلب التشاؤم على أفكارك اليوم، ولا تستطيع التركيز فى أى من الأفكار التى تعدها للمؤسسة المهنية التى تعمل بها، يجب أن تفصل بين الأمور الشخصية والأمور التى تخص العمل حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى التقدم الذى تتحلى به بين الزملاء، كن متفائلاً ومتحمسًا للأفكار حتى تتمكن من تقديمها بالشكل الإيجابى الذى تريده.>تتمكن اليوم من استيعاب المعلومات التى يقدمها لك الآخرون بشكل جيد، ولكن إذا كنت تختلف مع أى من الأشخاص فى أمر ما لابد أن تخبره، وأن تعبر عن ذلك بصراحة، فقد يظن أنك تتفق معه فى الرأى إذا لم تعبر له عن وجهة نظرك وتوضح له الأمور، ولكن احرص على إلا تكون كلماتك جارحة، يمكنك شرح اختلافك ولكن بهدوء.

تجد نفسك اليوم فى حالة من كشف الأسرار والأمور الخاصة ببعض الأشخاص وقد تطرح أسئلة تخترق خصوصيات الآخرين وهذا المر يسبب لك نوعًا من الإحراج مع الكثير من الأشخاص.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2015/8/21

>ينصح مواليد برج الميزان اليوم بنسيان العمل والالتزامات اليوم، وأخذ قسط كبير من الراحة، فقد حان وقت الهدوء وراحة الذهن وخلوه من الأفكار ومن الممكن اللجوء إلى الجلوس فى المنزل وإعادة ترتيب الأشياء، أو القيام بالتنزه والتأمل، الأهم أن يصفى ذهنك، فجسدك يحتاج إلى الراحة أيضًا.

كما أن الحالة العاطفية لديك قوية هذه الأيام ما يجعل الأمور أكثر حساسية بينك وبين حبيبك، وربما ينتظر مواليد برج الميزان اليوم اختيارات جديدة من الناحية العملية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>ينصح علماء الفلك مواليد برج الميزان اليوم بعدم الانجراف العاطفى تجنبًا للتعرض لأى حرج والبعد عن أى علاقات غير مجدية أو مشبوهة، والتأكد جيدًا من الأشخاص المحيطين بك حتى لا تنخدع منهم.>ومن الناحية العملية يشهد مواليد برج الميزان اليوم تطورات كبيرة تعود إلى مصلحته، بالإضافة إلى أجواء إيجابية تحيط بالمكان المتواجد به.

ومن الناحية الصحية يؤكد علماء الفلك أن مقولة "إن لبدنك عليك حق" يجب تفعيلها اليوم، فالجسد فى حالة إرهاق ويفضل استغلال اليوم والذهاب إلى الطبيب واستشارته.

وعلى الصعيد الاجتماعى يشهد مواليد برج الميزان اليوم بعض التوتر، لكن شخصيته القوية تتحدى ما يرهقه ويحاول فرض ذاته على المحيطين.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2015/8/21

>يتوقع لمواليد برج العقرب اليوم تغيرات مفاجئة على الصعيد الشخصى والمهنى، وتقابلك تحديات كبيرة فربما تتفق على عقود عمل جديدة أو مشاريع مستقبلية وربما تقوم بنجاح عدة مهمات فى العمل أو المؤسسة التى تنتمى إليها.

تنتاب مواليد برج العقرب حالة عدم رضا عام على وضعك الشخصى أو الاجتماعى اليوم، لكن لا تستسلم لهذه الحالة، ولكن حان وقت اتخاذ بعض القرارات المهمة والحاسمة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>ينصح علماء الفلك مواليد برج العقرب على الناحية المهنية فلا تستلم للانخراط فى العمل بشكل مبالغ فيه، بسبب طموحك الكبير اليوم حتى لا ينعكس الوضع وتتزايد عليك الأعباء.

ومن الناحية العاطفية، بسبب وجود القمر فى برج العقرب، سترى شريكك يتصرف بشكل غريب لا تستحسنه بالإضافة إلى أن تسود الكآبة بعض الشىء فى علاقتكما فحاول مصارحته ومناقشته حتى لا تزداد حدة التوتر ويفضل أن تتجمع من حبيبك فى مكان جديد وهادئ كالبحر.

وعلى الصعيد الصحى يجب لمواليد برج العقرب أن يفكروا جيدًا فى صحتهم وينتبهون لها، لأنهم فى الفترة المقبلة سيبذلون مجهودًا كبيرًا، ويجب استشارة الطبيب عما يشعرون به هذه الأيام وعدم التغاضى عنها.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/8/21

>يجب على مواليد برج القوس اليوم، التعامل مع المتناقضات، وإيقاف البحث عن المتاعب والأعباء، فهم يتمتعون بتوافق وتناغم فى أمور الحياة سيلاحظونها بشكل كبير وواضح.

تحتاج اليوم إلى قليل من الاستقلالية والبعض عن الصخب والإزعاج لتتخذ بعض القرارات، وذلك نظرًا لقدرتك على إقناع الآخرين الذين يلجأون إليك.

تبذل محاولات كبيرة لتحسين الوضع فى عملك، لتوضح وتثبت كفاءتك وموهبتك فى المجال الخاص بك، وذلك نظرًا لما قد تواجهه من بعض العقبات.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم على المستوى المهنى والعلمى قد تواجه بعض المشكلات فى العمل وأزمة مالية بسيطة، لكن ستحدث انفراجة قريبة بعد إتمامك لصفقة أو عمل كبير.

وعلى الناحية العاطفية فأمور مواليد برج القوس غير مستقرة اليوم اليوم مع الحبيب، وذلك نظرًا لبعض الاختيارات أو المواقف التى يضعك فيها شريكك.

وعلى الصعيد الاجتماعى فتحيطك عائلتك اليوم ويقدمون لك دعمًا كبيرًا، ويتم تسوية العديد من الأمور المتعلقة من الناحية العائلية.

وأخيرًا ينصح علماء الفلك مواليد برج القوس بالبعد عن المتاعب التى يرهق الأعصاب والسعى وراء الصفاء الذهنى، والبحث عن الهدوء قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2015/8/21

>مواليد برج الجدى أكثر حساسية اليوم عن غيرهم، لكن التفاؤل والسعادة تغلف أمور حياتهم، بالإضافة إلى البحث عن حريتهم بشكل كبير فهم يريدون الانطلاق والحركة والبحث عن الرفاهية.

كما يتمتع مواليد برج الجدى اليوم بجرأة وثقة كبيرة فى النفس تجعلهم يستطيعون التغلب على الحساسية التى ستواجههم، ويجب ألا يشاركون فى أى مشكلات أو مواضيع ليس لها فائدة، ويفضل الاستماع والإنصات إلى نصائح الآخرين.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم من الناحية المادية بعض التحديات والصعوبات فيتطلب منك الصبر فهى فترة مؤقتة وسوف تنتهى.

أما على الصعيد المهنى والعملى فلديك الكثير من الأفكار المهمة التى سيقابلها رؤساؤك فى العمل، وربما تتوقع ترقية قريبًا، وستلاقى تشجيعًا كبيرًا ما من حولك.

وعلى الجانب العاطفى فاليوم لدى مواليد برج الجدى فرصة كبيرة لقضاء سعادة كبيرة مع حبيبك وشريكك، تنسى من خلالها كل مشاكلك، وتتكسر جميع حواجزك وقيودك.

ومن الناحية الاجتماعية تشعر ببعض من والوحدة ولكن سيفاجئك أقاربك وعائلتك قريبًا بمفاجئة تعيد إليك السرور والفرحة فانتظرها.

وأخيرًا صحيًا ينصح علماء الفلك أن تقوم بممارسة القليل من الرياضة كالمشر أو الركد البطىء.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2015/8/21

>أعباء كثيرة يرهق برج الدلو بها اليوم، فيجب أن تتحلى بالهدوء بشكل كبير كى لا تفقد السيطرة على أعصابك، ولا تهتم كثيرًا لآراء الآخرين غير المجدية بالمرة، فأنت اليوم ستلجأ للعناد بطريقة مبالغ فيها.>أمور مواليد برج الدلو لا تسير على يرام وكما يريد، مما سيقابل ذلك بجهد زائد، لكن يتطلب منك النظر بموضوعية للأمور بشكل أكبر.

يحيط أجواء جيدة وسليمة فى العمل فحاول استثمار ذلك فى تنمية أفكار ومهارات جديدية خاصة بك، وحاول استثمار اليوم لصالحك ما يعود بالنفع لك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية العاطفية أن يقوم شريكك ببعض التصرفات التى قد لا تلاقى استحسانك ولكن هذا لا يعنى أنه عكف عن حبك، بل هى بعض التصرفات الفردية، ويمكنك توظيف هذه التصرفات لصالحك بطريقة ما.

وعلى الصعيد المهنى والعملى لا تجعل أى مشكلات تؤثر على عملك فأنت فى انتظار خطوة مهمة تحقق العديد من أهدافك الشخصية التى كنت تتمناها.

أما الوضع الاجتماعى فلا تأمن على أسرارك لأحد فى هذه الفترة فتدخل الأخرين فى شئونك يزعجك كثيرًا، وحاول إجراء بعض التغييرات الجذرية فى أسلوبك اليومى.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2015/8/21

>مشاعر الغيرة تسيطر على مواليد برج الحوت اليوم بشكل كبير للغاية فحاول السيطرة عليها كى لا تنجرف فى مشكلات فى استطاعتك الابتعاد عنها، فحاول الاندماج فى أنشطة اجتماعية وقضاء وقت مرح لكى تتمكن من القضاء على أى مشاعر سلبية.

يشعر مواليد برج الحوت بطاقة كبيرة يحققون من خلالها الكثير من الأشياء الضرورية وينجزون الكثير من الأمور التى كان قد تم تأجيلها من قبل.

كن صبورًا اليوم بقدر المستطاع ولا تؤمن بكل ما يقال ويوجه إليك، وحاول إعادة التفكير ووضع خطة لما تريد القيام به لتفعله بشكل أكثر نظامًا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم من الناحية المهنية والعملية يوم جيد بشكل كبير وتحقيق إنجازات وإنهاء أعمال عديدة كانت من متطلباته.

وعلى الصعيد العاطفى فمواليد برج الحوت سيواجهون بعض المشكلات الطفيفة مع الحبيب أو الشريك وخلافات فى الآراء والكلمات الحادة، ولكن ستنتهى جميع العقبات مع نهاية اليوم.

أما الحالة الصحية حاول تغيير أسلوب حياتك الصحى، وقم بتوجيه نحو الأفضل، فخذ قدرًا كبيرًا من النوم والراحة، والاهتمام بالنمط الغذائى.