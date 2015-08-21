قصف جوى لمناطق تمركز عناصر "داعش" بمدينة سرت الليبية

أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا بمدينة سرت الليبية إسماعيل عبد العالي، "إن منطقة الطويلة والمهارى بمدينة سرت، التى يتمركز بها مقاتلون تابعون لتنظيم "داعش" تعرضت اليوم الخميس لقصف مكثف من سلاح الجو التابع لقوات عملية فجر ليبيا.

وأضاف عبد العالى فى تصريح له اليوم الخميس، أن الطلعات الجوية لسلاح الطيران استهدفت تمركزات لمقاتلى تنظيم الدولة ونجحت فى تدمير 6 آليات، ولا أنباء عن حجم الخسائر البشرية فى صفوفهم.

يذكر أن حكومة الإنقاذ الوطنى بطرابلس غير المعترف بها دوليا، أعلنت مؤخرا ما سمتها عملية تحرير مدينة سرت من التنظيم الإرهابى الذى يسيطر على المدينة منذ أكثر من شهرين.

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