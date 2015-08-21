بالصور.. وكالة الأنباء الفرنسية تمتنع عن نشر خبر قصف إسرائيل لسوريا

فى الوقت الذى اعترفت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية المقروءة والمسموعة والمرئية بشن غارات على الأراضى السورية ردا على إطلاق 4 قذائف من سوريا، تجردت وكالة الأنباء الفرنسية واسعة الانتشار من المهنية، وادعت أن الجيش الإسرائيلى توعد فقط بالرد.

وجاء فى متن خبر الوكالة أن إسرائيل توعدت الخميس النظام السورى بالرد بعد سقوط أربعة صواريخ فى شمال الدولة العبرية من دون أن تسفر عن ضحايا.

وأفاد الجيش الإسرائيلى أن الصواريخ أطلقت من الجزء السورى من هضبة الجولان وسقطت فى الجليل بشمال إسرائيل وفى الجزء الذى تحتله إسرائيل من الجولان.

وقال فى بيان أن "حركة الجهاد الإسلامى أطلقت هذه الصواريخ وهى منظمة تتحرك بأوامر من إيران ونعتبر أن الحكومة السورية مسئولة عن إطلاق الصواريخ وستدفع الثمن"، من دون توضيح طبيعة هذه الصلة مع حركة الجهاد التى مقرها فى قطاع غزة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اعترفت فيه وكالة الأنباء السورية "سانا" باستهداف الجيش الإسرائيلى للأراضى السورية.

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