أكاديمية المسجد الحرام تختم دورة الإسعافات الأولية استعدادا لموسم الحج

أكد الدكتور وليد بن صالح باصمد مدير أكاديمية المسجد الحرام بمكة المكرمة، إن الأكاديمية اختتمت دورة فى مجال الإسعافات الأولية اُقيمت فى مدينة الملك عبد الله الطبية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هذه الدورة ضمن سلسلة من دورات الإسعافات الأولية يتم تنفيذها قبل موسم الحج 1436هـ بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية، وقد استفاد منها ( 32 ) موظفاً من العاملين فى إدارات المسجد الحرام، وذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة من نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وأشار باصمد إلى أن المواقف التى قد يتعرض لها قاصد المسجد الحرام تتطلب التدخل السريع للعناية بالحالة، وتقديم الإسعافات الأولية ريثما يتم التدخل الطبى ومباشرة الوضع الصحى، لذا هدفت هذه الدورات التدريبية إلى تمكين المتدرب من مبادئ الإسعافات الأولية، والطوارئ الطبية، والإصابات الطارئة، والحالات البيئية الطارئة، والانعاش القلبى الرئوى، ومزيل الرجفان، لافتا إلى أن الدورة قدمها كل من الدكتور محمد سراج، والدكتور عبد الرحمن العرينى، والدكتور معاذ القاضى من إدارة المحاكاة الإكلينيكية بمدينة الملك عبدالله الطبية.

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