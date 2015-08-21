الرئيس السودانى يبدى إستعداده لهدنة مع المتمردين لمدة شهرين

أبدى الرئيس السودانى عمر البشير الخميس استعداده لإرساء هدنة مع المتمردين لمدة شهرين بهدف تسهيل اجراء حوار وطنى لحل الازمات العديدة التى تعانى منها البلاد، مجددا فى الوقت نفسه عرضه العفو عن المتمردين الذين ينضمون لهذا الحوار الذى سينطلق فى أكتوبر.

وقال البشير فى خطاب أمام الجمعية العمومية للحوار الوطنى "نعلن عن استعدادنا لوقف إطلاق النار الشامل لمدة شهرين حتى يتم هذا الحوار فى جو معافى".

وأضاف "نجدد العفو التام عن حاملى السلاح الراغبين فى المشاركة فى الحوار"، وأوضح الرئيس السودانى ان "الموعد المضروب للحوار هو العاشر من الشهر العاشر من هذا العام".