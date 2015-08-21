لمرضى السكر من النوع الأول..مضخات الأنسولين تقلل خطر الموت والإصابة بالقلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول الذين يستخدمون مضخات الأنسولين تنخفض لديهم مخاطر الوفاة من أمراض القلب أو السكتة الدماغية المبكرة من أولئك الذين يعتمدون على حقن الأنسولين اليومية المتعددة.

وأشار الباحثون إلى أن سكان السويد الذين يعانون من السكر من النوع الأول انخفض لديهم معدل الوفيات القلبية الوعائية بسبب مضخة الأنسولين.

ووجد الباحثون بقيادة مؤلف الدراسة الدكتور إيزابيل ستينيك، من مستشفى جامعة آرهوس فى الدنمارك، أن هناك انخفاضا فى خطر الوفاة من أمراض القلب فى وقت مبكر لمستخدمى مضخة الأنسولين بنسبة تفوق 45%.

ووجد الباحثون أيضاً أن خطر الموت المبكر من أمراض القلب أو السكتة الدماغية انخفض بنسبة 42 فى المئة لمستخدمى مضخة الأنسولين، فى حين أن جميع أسباب الوفاة انخفضت بنسبة 27 فى المئة خلال فترة الدراسة التى استمرت لمدة سبع سنوات.

وأضاف الباحثون أن مضخة الأنسولين هى أكثر أماناً من الحقن العادية لأنها تتحسس مستويات الأنسولين فى الجسم وبالتالى تسمح بإفرازه على حسب حاجة الجسم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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