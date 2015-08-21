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الرائع يواصل التألق مع هال سيتي.. المحمدي يهز مرمى فولام برأسية متقنة

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الرائع يواصل التألق مع هال سيتي.. المحمدي يهز مرمى فولام برأسية متقنة الرائع يواصل التألق مع هال سيتي.. المحمدي يهز مرمى فولام برأسية متقنة

واصل الظهير الأيمن أحمد المحمدي تألقه مع هال سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية (شامبيونشيب) ليسجل هدف النمور الأول في مرمى فولام.

ويحل فولام ضيفا على هال سيتي في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية.

المحمدي شارك في أول لقاء ونجح في صناعة هدف ضد هادرسفيلد تاون. قبل أن يصنع مجددا هدفا لهال سيتي ولكن هذه المرة في كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي الدقيقة 34 نجح المحمدي برأسية رائعة في هز شباك فولام معلنا عن تقدم هال سيتي بعد عرضية من روبرتسون استقبلها المحمدي برأسية هزت شباك الفريق اللندني.

وكاد أن يعود للتسجيل مجددا في الدقيقة 42 وقبل نهاية الشوط الأول وبنفس الطريقة إلا أن هذه المرة مرت رأسية المحمدي بجوار القائم.

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