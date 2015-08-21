كيتا: روما قادر على منافسة يوفنتوس بوجود صلاح

أكد سيدو كيتا لاعب وسط نادي روما إن فريقه قادر هذا الموسم على منافسة يوفنتوس على لقب الدوري بعد ضم الجناح المصري محمد صلاح وإدين دجيكو.

الدوري الإيطالي على وشك الانطلاق والبداية ستكون يوم السبت عندما يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا.

الجناح المصري محمد صلاح ظهر مع روما بشكل رائع خلال المباريات الودية للفريق الإيطالي إذ نجح في تسجيل هدفين بقميص الذئاب.

كما تألق دجيكو الوافد الجديد إلى روما من مانشستر سيتي خلال المباريات الودية أيضا.

وتحدث كيتا على روما وحظوظ الفريق قائلا: "في السنوات القليلة الماضية يوفنتوس فقط هو من تفوق علينا. ولكني واثق من أن يمكننا التفوق عليه هذا الموسم".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية "بوجود صلاح ودجيكو أصبحنا نمتلك جودة قوية في خط الهجوم".

وأتم "تلك الجودة الهجومية الرائعة بوجود صلاح ودجيكو وياجو فالكي قادرة على التفوق على يوفنتوس".