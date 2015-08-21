مرشحو رأس الخيمة يشكون رفع أسعار الدعاية الانتخابية

شكى معظم المرشحين المحتملين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، من الارتفاع الكبير لأسعار الدعاية الانتخابية التي تزامنت مع بداية فترة تسجيل المرشحين من اعضاء الهيئات الانتخابية في امارة رأس الخيمة، مطالبين اللجان التابعة للمجلس الوطني الاتحادي بالسيطرة على الأمر وتنظيمه.

جاء هذا خلال المحاضرة التثقيفية الثانية التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي في إمارة رأس الخيمة، أول من أمس بحضور عدد من اعضاء لجنة رأس الخيمة للانتخابات وعدد من المرشحين ووسائل الإعلام في مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. وطالب الدكتور احمد الخزيمي عضو الهيئة التثقيفية في انتخابات المجلس الوطني، المرشحين لعدم تصديق الإشاعات والأقاويل المبالغ فيها حول حول مخالفات المرشحين وعمليات تزوير غير حقيقية خلال الدورات الماضية، مبينا ان اللجنة حريصة على التدقيق في كل خطوات المرشحين كما ان لجنة الطعون سوف يكون رئيسها قاضيا مستقلا، والموظفون العاملون في عملية التصويت يتمتعون بالمصداقية والتدريب الكافي حرصا على دقة العمل وضمان سلامة النتائج.

ضوابط ضابطة

عن الضوابط الخاصة بالحملات الانتخابية فيحظر على المرشح القيام بأية دعاية انتخابة تنطوي على خداع للناخبين او التدليس عليهم، كما يمنع استخدام اسلوب التجريح او التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية واستغلال الدين او الانتماء القبلي او العرقي في الدعاية الانتخابية، كما يحظر الاشتراك او التضامن بين المرشحين في تنفيذ الحملات الانتخابية .

مبادرات داعمة

وعن المدة الزمنية لعملية الاقتراع فهي تستمر لمدة 12 ساعة كاملة وتبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 3 اكتوبر للعام 2015 وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، في اطار المبادرات التي قامت بها لجنة الانتخابات بعد دراسة لزيادة الإقبال على العملية الانتخابية نظام الصوت الواحد، كما زادت عدد المراكز الانتخابية إلى 36 مركزا على مستوى الدولة وفتحوا باب الانتخاب فيها للإعضاء من كل الإمارات للتصويت لمرشحي اماراتهم، .

واجبات المرشح

وعن واجبات المرشح فهو السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق المصلحة العامة، المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، عدم تضمين حملته الانتخابية افكارا تدعو للإثارة والتعصب الديني او الطائفي او القبلي او العرقي تجاه الغير، كذلك من واجبات المرشح ان يفصح عن تمويل حملته الانتخابية وان يقدم كشوفا بالأموال التي يتلقاها اولا بأول، وان يسلم للجنة الوطنية للانتخابات اية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وعدم تقديم اية هدية عينية او مادية للناخبين، وإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح اية اضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، كذلك إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال اسبوع من إعلان النتائج النهائية.

وأكد عضو الهيئة التثقيفية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بأنهم حريصون في المجلس الوطني على ثلاثة امور اساسية هي تنظيم وسلاسة عملية الانتخابات، ودفع اكبر عدد من أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في عملية التصويت والانتخاب، والامر الثالث هو الوصول إلى المرشح الأفضل .