تحذير من التلاعب في الحملات الانتخابية

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التعليمات التنفيذية المنظمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 حظرت بشكل كامل التأثير على إرادة الناخبين واختياراتهم من خلال تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم والتي قد تستدعي إنذار المرشحين أو إقصاءهم من العملية الانتخابية.

جاء هذا التأكيد خلال الندوة التعريفية للهيئات الانتخابية التي عقدت مساء أول من أمس في المركز الثقافي بالفجيرة، وحاضر فيها الدكتور أحمد يوسف المنصوري أستاذ القانون الدولي في أكاديمية شرطة دبي وعضو اللجنة التعريفية في الانتخابات الوطنية لعام 2015 ، بحضور رئيس لجنة الفجيرة محمد أحمد بن غانم الكعبي وعدد من مرشحي الإمارة وجمهورها.

ومن خلال الندوة دعا المنصوري أعضاء الهيئة الانتخابية بالفجيرة إلى أهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة لإنجاح عملية اختيار أعضاء جدد للمجلس من أجل المساهمة في عملية التطوير السياسي في ظل القيادة الرشيدة للدولة ومن أجل تحقيق الرفاهية والنماء لشعب دولة الإمارة، مشيراً إلى أن الدورة السابقة حققت نسبة مشاركة من الناخبين تجاوزت 27%، وتطمح اللجنة الوطنية في الدورة الحالية إلى زيادة النسبة.

تعزيز

وناقش دور الانتخابات في سياق المنظومة الشاملة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار أن الهدف الرئيسي للعملية الانتخابية يتجسد في تمثيل الشعب والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة.