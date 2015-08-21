42 مرشحاً في رأس الخيمة بينهم 5 سيدات

بلغ عدد مرشحي اليوم الأخير لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي من إمارة رأس الخيمة 10 من ضمنهم امرأة واحدة، ليصبح العدد الكلي من المقدمين للترشيح لانتخابات المجلس الوطني 42 تقريبا بينهم 5 مرشحات.

وبشكل عام أثنى المتقدمون على سرعة الإجراءات وأشادوا بكفاءة الكوادر العاملة في المقر.

المرشحة الوحيدة في اليوم الأخير والخامسة من بين النساء هي منى جمعة آل علي موظفة مواليد عام 1983م .

وكان أول المرشحين سالم غانم حميد الشامسي من منطقة سهيلة برأس الخيمة من مواليد عام 1977م، عسكري وكان هدف تقدمه هو ولاؤه للدولة ، وثاني المرشحين هو صالح عبد الرحمن بن درويش الطنيجي من منطقة الرمس برأس الخيمة، 51 عاما، حاصل على درجتين في البكلوريوس ودرجتين في الماجستير إضافة إلى العديد من الخبرات في مجال العلوم البحرية .

المرشح الثالث هو سلطان علي النديب من منطقة شعم 31 عاما، تأخر في التسجيل بسبب تأخر إنهاء أوراقه المطلوبة من قبل جهات عمله ، المرشح الرابع المر راشد الشاوي موظف من منطقة الخران برأس الخيمة مواليد عام 1981م. المرشح الخامس هو علي احمد رباع الشحي موظف في وزارة الداخلية يبلغ من العمر 39 عاما وهدف ترشحه هو تحقيق طموح المواطن الإماراتي.

المرشح السادس هو خالد سالم إبراهيم الزعابي عسكري مواليد عام 1972م ، المرشح السابع محمد حمدان ابراهيمو الشحي مواليد عام 1984م من منطقة المعيريض وهو مهندس شبكات في شركة الاتصالات، والمرشح الثامن هو حامد الشحي.