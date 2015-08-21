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يوسف الهاشمي: شهداؤنا سطروا بدمائهم معنى الفداء

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يوسف الهاشمي: شهداؤنا سطروا بدمائهم معنى الفداء يوسف الهاشمي: شهداؤنا سطروا بدمائهم معنى الفداء

أكد يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص يوم الـ 30 من نوفمبر يوماً للشهيد إنما هو لفتة كريمة من سموه لهؤلاء الذين سطروا بدمائهم الذكية المعنى الحقيقي للوطنية والفداء ويستحقون التكريم الذي صادف أهله من قبل قيادتنا الرشيدة.

تضحيات

وأضاف الهاشمي إن جميع مؤسسات الدولة والفعاليات المختلفة مدعوة منذ اليوم للعمل على التحضير للأجواء الاحتفائية بالشهداء التي ستكون في يوم الشهيد، واعتبر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيــم العقــاري أن تكريــم الشهـداء جاء ليؤكد التقديــر والإجلال الــذي يكنه أبناء الإمارات لتضحيات رجال الوطن الذين قدمـــوا الغالي والنفيس دفاعاً عن مكتسباتــه الوطنية وبالتالي لهم كــل التحيــة والتقديــر علــى عطائهــم اللامحــدود.

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