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وسم #يوم_الشهيد_30_نوفمبر يتخطى 150 مليون متابعة

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وسم #يوم_الشهيد_30_نوفمبر يتخطى 150 مليون متابعة وسم #يوم_الشهيد_30_نوفمبر يتخطى 150 مليون متابعة

تواصلت التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليومها الثاني على التوالي مع وسم (#يوم_الشهيد_30_نوفمبر) الذي تصدر في يومه الأول الترند العالمي واستمر بنسبة أكبر من المتابعة وصلت إلى 150 مليون مشاهدة حول العالم منذ إطلاقه، وتضمنت التغريدات في طياتها الفخر والعز بعد أوامر صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص يوم للشهيد في 30 نوفمبر وأشاروا إلى أنهم لن يترددوا في أن يقدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن وخدمته، وعبروا عن امتنانهم الكبير بهذه المبادرة التي سيدونها التاريخ.

وغرد خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع «مبادرة يوم الشهيد 30 نوفمبر تؤكد أن دماء أبناء وطننا غالية على قيادتنا، وإن فداء الوطن واجب علينا»، وتفاعل محمد الصلافي المهيري «صفحة مشرقة في تاريخ وطني تضاف لسجله المنير، ويجب ألا ننسى شهداء الوطن في الداخل الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية الواجب»، وقالت خديجة المرزوقي «شباب الوطن قدّموا تضحيات كثيرة في مختلف الميادين، وأغلى تضحية هي التضحية بالروح».

تفاعل

وتفاعل عمر الساعدي «يادار ياللي تفتدى بروح شبان بالروح نرخص لأجل أمنك وكايد»، وقال الدكتور علي بن تميم «براً للشهداء البررة ووفاء للأوفياء وعلوّا بالمعالي وتمجيداً لذوي المجد وإعلاء للرفعة وذكرى لا تنسى خالدة مخلّدة»، ودون الدكتور محمد سيف «يوم سنخبر عنه الأجيال القادمة وسنقول لها : لقد اختلطت الدماء والإماراتية واليمنية من اجل يمن العروبة»، وقال يعقوب الطويرقي «يوم الفخر يوم العزة والكرامة يوم الشهيد يوم فرحة وطنٍ»، وبين يوسف بن سيف النقبي.

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