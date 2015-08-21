اتحاد الكتاب: الاحتفاء يؤكد أصالة أبناء الإمارات

رحب اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيان أصدره بأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، والقاضية بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن.

وجاء في البيان أن أمر صاحب السمو رئيس الدولة حلقة جديدة في سلسلة عطاءات ومكرمات تؤكد كلها قيمة المواطنة، وتعلي من شأنها، وتبرز مدلولاتها، فالشهادة هي التجسيد الأنبل والأنقى لهذه القيمة، من حيث إنها تضحية بالنفس في سبيل الوطن، وافتداء بالروح لحريته وأمنه وكرامته، فلا أقلّ من أن يحتفي الوطن بذكرى أبنائه الشهداء ليكونوا قدوة ومثلاً أعلى، يحفّز على العطاء الصادق المنزّه عن كل غرض، ويعمق الإيمان والثقة بمستقبل الوطن طالما كان هناك من يدافع عنه، ويبذل الدم الغالي في سبيله.

وجاء في البيان أن الاحتفاء بالشهيد في يومٍ لا يستمدّ قيمته من رمزيته فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تأكيد أصالة الإنسان الإماراتي، وطبيعته المفطورة على الوفاء للوفيّ، وتكريم الكريم، وتعظيم العظيم، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً ـ لا سيما المثقفين والكتاب والأدباء ـ أن تكون لنا كلمة في هذا السياق، وأن نوجه طاقاتنا وإمكاناتنا لاستلهام سيرة هذا الشعب، وتأمل معجزة النهوض التي صنعها، وهو وعد نقطعه على أنفسنا انطلاقاً من إدراكنا لمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية.

قيم

وأضاف الاتحاد «ما تعيشه الإمارات اليوم من نهضة تأسس في الأصل على قيمة التضحية بكل أشكالها وتجلياتها، لذلك كانت نهضة واثقة قوية، ولذلك كانت محط أنظار العالم إعجاباً وتقديراً، ولذلك أيضاً كانت وستظــل مثالاً ونموذجاً، فكان لا بــد إذاً مــن الاحتفــاء بالتضحية مجسدة في الشهادة أعظــم وأرقــى وأنبــل شكــل لهــا».

ووجه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التحية إلى جيش الإمارات وهو يؤدي واجبه في توفير الأمن لكل من يعيش على أرض الإمارات في أداء مبهــر يغذّيه إيمــانٌ باللــه، ومحبةٌ للشعب، وثقةٌ بالقيــادة، وصــدقٌ فــي الانتمــاء.

عطاء

وقال حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات «في يوم الشهيد نكرم أشخاصاً قدموا أرواحهم من أجل الوطن، كما نكرم قيماً ومثلاً عليا نحن الآن بحاجة إلى استذكارها وتعميق الإيمان بها أكثر من أي وقت مضى. ولا شك أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاء في سياقه الطبيعـي الــذي يدل عليه عنوان الأصالة والوفاــء فــي تاريــخ الإمــارات»

مسؤولية

أكد حبيب الصايغ أن كتاب وأدباء الدولة يدركون حجم المسؤولية التي ينبغي تحملها لنكون في مستوى هذا الهدف النبيل والسامي. وقد يكون من المناسب التأكيد على أننا شعب يحب الحياة، ويحرص عليها، بكل ما فيها من جمال وسلام وأمن وتسامح، لكننا في الوقت نفسه نريدها حياة حرة كريمة.