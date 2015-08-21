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ضرار بالهول: الشهداء يحظون بكل تقدير ومحبة

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ضرار بالهول: الشهداء يحظون بكل تقدير ومحبة ضرار بالهول: الشهداء يحظون بكل تقدير ومحبة

قال ضرار بالهول الفلاسي المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، إن أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، بتخصيص يوم الـ 30 من نوفمبر يوماً للشهيد واعتباره إجازة رسمية في الدولة إنما هو تخليد لذكرى شهداء الإمارات ويدل على مدى التقدير والاحترام الذي تكنه الدولة قيادة وشعباً لكل أفراد وعناصر القوات المسلحة، الذين سطروا ملاحم البطولة والوطنية في ميدادين الشرف، وتابع بالهول أن شهداء الوطن يحظون بكل تقدير ومحبة، والدليل على ذلك أنه فور الإعلان عن استشهاد أي فرد في القوات المسلحة نلاحظ أن التلاحم والوحدة الوطنية يزدادان بين الأسر الإماراتية.

وتابع بالهول أن الهدف من تخصيص يوم للشهيد هو تذكير الإماراتيين بتضحيات شهدائنا الأبرار وأنه من واجبنا رد الجميل لهم ولأسرهم، وللتأكيد أن دماءهم الطاهرة لم تذهب هدراً، لذلك يتوجب علينا كأفراد ومسؤولين ومؤسسات مدنية إطلاق مبادرات وفعاليات وطنية توثق كل الحقائق والتضحيات التي قدمها الأبطال.

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