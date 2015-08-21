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بالصور.. مرور الجيزة يحرر 467 مخالفة فى حملات مرورية بأكتوبر خلال يومين

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تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور فى ضبط العديد من المخالفات المرورية من خلال الحملات المكثفة، التى شنتها الإدارة على مناطق مدينة السادس من أكتوبر بعدما تم تقسيمها إلى 3 أماكن جغرافية، وتم سحب 92 رخصة لأسباب متنوعة فيما تم حجز 23 توك توك وتحرير 467 مخالفة على نموذج 125 و433 مخالفة كلبش.

فيما تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة استمرارية الحملات بشكل يومى على مناطق زايد وأكتوبر لإعادة الانضباط المرورى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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