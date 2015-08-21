"الأوفر تايم" يعرضك للإصابة بالسكتة الدماغية والأزمة القلبية

حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية من المخاطر الصحية الكبيرة لما يعرف باسم "الأوفر تايم".

وشملت الدراسة تقييم بيانات أكثر من ٥٠٠ ألف شخص فى أوروبا وأمريكا وأستراليا، وكشفت النتائج أن المكوث بشكل منتظم لوقت إضافى داخل مقر الشركة أو المؤسسة عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية قد يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتابعت الدراسة أن كل ساعة إضافية يمكثها الموظف خارج ساعات الدوام ترفع فرص إصابته بالسكتة الدماغية بنسبة ١٠٪ ، كما كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يعملون لمدة ٥٥ ساعة فى الأسبوع ترتفع فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة الثلث تقريبًا.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن مخاطر السكتة الدماغية ترتفع بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة الكومبيوتر وبسبب تعرضهم لقدر أكبر من الضغوط وعدم وجود وقت كاف لممارسة الرياضة، وكما أنهم غالباً ما يتناولون كميات أكبر من الوجبات السريعة والمشروبات الغنية بالسكر والخمور.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "لانسيت" ، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أغسطس الجارى.