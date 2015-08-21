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استخدام الواقى الذكرى لا يسبب ضعف الانتصاب

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استخدام الواقى الذكرى لا يسبب ضعف الانتصاب استخدام الواقى الذكرى لا يسبب ضعف الانتصاب
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن استخدام الواقى الذكرى خلال العلاقة الجنسية لا يسبب ضعف الانتصاب للرجل.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الجديدة التى شملت أكثر من 500 رجل أمريكى شاب، أن فى حين وجود بعض المشككين من فقدان الانتصاب بسبب ارتداء الواقى الذكرى، فإن كثيرا من هؤلاء الرجال شهدوا صعوبات فى الانتصاب بصفة عامة سواء كانوا يستخدمون الواقى الذكرى أو لا.

وأشار الباحثون إلى أن الرجال الذين ليس لديهم أى مشكلة مع الانتصاب كانوا أقل عرضة من صعوبات الانتصاب قبل وأثناء الجماع عند استخدام الواقى الذكرى.

وأضاف الباحثون أن الرجال الذين يعانون من مشاكل فى الانتصاب، كانوا أكثر عرضة إلى ضعف الانتصاب أيضا عن ارتداء الواقى الذكرى، وفقا للدكتور ستيفانى ساندرز من معهد كينزى بجامعة إنديانا للبحوث الجنسية والتكاثر.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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