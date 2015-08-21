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وزير الكهرباء:استهلاك المصريين من التيار هذا العام غير مسبوق وبه إفراط

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وزير الكهرباء:استهلاك المصريين من التيار هذا العام غير مسبوق وبه إفراط وزير الكهرباء:استهلاك المصريين من التيار هذا العام غير مسبوق وبه إفراط
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار منذ ما يقرب من 3 أشهر، رغم ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة بشكل غير مسبوق.

وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأحمال على الشبكة تجاوزت الـ29 ألف ميجا وات فى بعض الأيام، لافتا إلى أن استهلاك المصريين هذا العام غير مسبوق وبه إفراط فى الاستهلاك نتيجة لتوافر الخدمة بشكل مستمر ومنتظم.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع نجح فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال عمل دءوب ومتواصل فى الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس الجارى.

وناشد الوزير، المواطنين ضرورة ترشيد استهلاكهم وتحمل ارتفاع درجات الحرارة قدر الإمكان لعدم تكرار الأعطال الناتجة عن زيادة الأحمال على مصادر التغذية للمنازل.


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