أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدعوة السلفية تكذب عبد الماجد.. وتؤكد: لا يوجد اتصال مع الجماعة الإسلامية

Google+ Print
الدعوة السلفية تكذب عبد الماجد.. وتؤكد: لا يوجد اتصال مع الجماعة الإسلامية الدعوة السلفية تكذب عبد الماجد.. وتؤكد: لا يوجد اتصال مع الجماعة الإسلامية
كذبت الدعوة السلفية، عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وتصريحاته التى زعم فيها أنه توجد اتصالات بين الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية.

وقال ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية لـ"اليوم السابع": "لا يوجد تواصل بين الدعوة السلفية وبين الجماعة الإسلامية".

وحول تصريح عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية التى انتشرت مؤخرا، قال "برهامى": "كذب لا تواصل مطلقا منهم ولا منا"، وكان الشيخ عاصم عبد الماجد قد صرح فى منتشر أنهم كانوا على اتصالا دائم بجميع المؤيدين للإخوان وعلى اتصال بالدعوة السلفية وحزبها السياسى النور لمعاتبهم على موقفهما.


>معركة عنيفة بين عاصم عبد الماجد وجبهات الجماعة الإسلامية المنشقة.. القيادى الهارب يحمل "جبهة الإصلاح" مسئولية الفشل.. وقياداتها يردون: سبب انهيار التيار الإسلامى تحريضك على العنف ولا تحملنا فشلك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا