الدعوة السلفية تكذب عبد الماجد.. وتؤكد: لا يوجد اتصال مع الجماعة الإسلامية

كذبت الدعوة السلفية، عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وتصريحاته التى زعم فيها أنه توجد اتصالات بين الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية.

وقال ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية لـ"اليوم السابع": "لا يوجد تواصل بين الدعوة السلفية وبين الجماعة الإسلامية".

وحول تصريح عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية التى انتشرت مؤخرا، قال "برهامى": "كذب لا تواصل مطلقا منهم ولا منا"، وكان الشيخ عاصم عبد الماجد قد صرح فى فيديو منتشر أنهم كانوا على اتصالا دائم بجميع المؤيدين للإخوان وعلى اتصال بالدعوة السلفية وحزبها السياسى النور لمعاتبهم على موقفهما.

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