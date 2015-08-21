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المركزى للمحاسبات يخاطب النقل لحل إدارة شركة "عربات النوم" لزيادة خسائرها

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المركزى للمحاسبات يخاطب النقل لحل إدارة شركة "عربات النوم" لزيادة خسائرها المركزى للمحاسبات يخاطب النقل لحل إدارة شركة "عربات النوم" لزيادة خسائرها
أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات خطابا إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل يطلب حل مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية برئاسة اللواء زكريا حسن، بسبب زيادة خسائرها وتعديها 50% من رأس مال الشركة المقدر بـ40 مليون جنيه.

وقال الجهاز المركزى للمحاسبات فى خطابه إن خسائر الشركة وصلت خلال العام المالى 2014/2015 إلى 32 مليون جنيه، بعدما كانت 28 مليونا خلال عام 2014/2013، مطالبا بالدعودة لعقد جميعة عمومية عادية وغير عادية للنظر فى خسائر الشركة وتعيين مجس إدارة جديد.

فيما أكد مسئول لـ"اليوم السابع" أن وزير النقل سيدعو لجمعية عمومية عادية وغير عادية للشركة المملوكة للسكة الحديد لتنفيذ توصية الجهاز المركزى للمحاسبات، بسبب زيادة خسائر هذه الشركة وفشل مجلس إدارتها الحالى فى إيقاف خسائرها، ووصول الخسائر إلى 80% من رأس مالها.

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مصر 365