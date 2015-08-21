أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - حازم إمام يهاجم باسم مرسي بعد ' الاشتباك مع جماهير الأهلي '

Google+ Print
بالفيديو - حازم إمام يهاجم باسم مرسي بعد ' الاشتباك مع جماهير الأهلي ' بالفيديو - حازم إمام يهاجم باسم مرسي بعد ' الاشتباك مع جماهير الأهلي '

هاجم حازم إمام أسطورة نادي الزمالك باسم مرسي مهاجم الفريق بعد "الاشتباك مع جماهير الأهلي في تونس" مطالبا إياه بالعودة إلى مستواه وتركيزه السابق.

الزمالك يستعد لمواجهة الصفاقسي التونسي مساء الأحد. بينما يواجه الأهلي مستضيفه الترجي التونسي مساء السبت.

ووصلت بعثة الزمالك يوم الخميس إلى تونس. وكان على متن الطائرة 4 من مشجعي النادي الأهلي حسبما أكد مهيب عبد الهادي مراسل برنامج (الملاعب اليوم) من تونس.

وأفاد مهيب في مكالمة هاتفية مع حازم إمام في برنامج (الملاعب اليوم) إن باسم مرسي دخل في اشتباك لفظي مع 4 من مشجعي الأهلي بعد وصول بعثة الزمالك إلى تونس.

وقال مراسل قناة الحياة: "عند وصول بعثة الزمالك إلى تونس حدث احتكاك لفظي بين 4 من مشجعي الأهلي وباسم مرسي وحدث هرج ومرج في المطار قبل أن تدخل الشرطة وتنهي الأمر".

وأضاف "رباعي مشجعو الأهلي من ولكن يعيشون في تونس وتم احتواء الأزمة بعد تدخل الأمن وأحمد مرتضى منصور رئيس البعثة".

وعلق حازم إمام عن الواقعة قائلا: "لابد أن يعلم باسم مرسي وأي لاعب كيفية تفادي حدوث أي أزمة مع الجماهير إلى جانب الرد باحترام على أي تجاوز".

ووجه حازم إمام رسالة إلى باسم مرسي عبر برنامج (الملاعب اليوم) قائلا: "لابد أن تركز في الملعب. أنت تلعب منذ مدة بدون تركيز وتتحدث و"تمثل" كثيرا في الملعب".

وأضاف "استعيد مستواك وتركيزك كلاعب يريد إثبات نفسه من جديد ليس كهداف الفريق والنجم الأول".

شاهد - حازم إمام يهاجم باسم مرسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»