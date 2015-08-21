الشرطة تنقذ شابا حاول الانتحار بالوقوف أمام المترو فى محطة حمامات القبة

تمكنت قوات الأمن من إنقاذ شاب حاول الانتحار داخل مترو الأنفاق عن طريق الوقوف على شريط السكة الحديد أمام القطار، بسبب مروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حمامات القبة لمترو الأنفاق بقيام "صابر.ج 33 سنة "سائق مقيم قرية القلج فى الخانكة بالقليوبية، بالوقوف على شريط السكة الحديد أمام قطار المترو رقم 132 ( المرج / حلوان ) قبل بدء تحركه من المحطة.

ونجحت الخدمات الأمنية بالمحطة فى إنقاذه قبل تحرك القطار واصطدامه به، وتبين أنه يعانى من حالة نفسية سيئة نظراً لمروره بضائقة مالية .

وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 10/195 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق وجارى إرساله لقسم شرطة الزيتون لقيده وعرضه على النيابة.

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