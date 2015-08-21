وليد المعلم لـ"عمرو الكحكى": نبارك ثورات مصر والإطاحة بالإخوان

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى، وليد المعلم، إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإلزام الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية بوقف تمويلها وتسليحها من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة فى سوريا.

وردًا على سؤال حول تدهور العلاقات بين سوريا ومصر والسعودية، قال وزير خارجية سوريا، فى حوار مع الإعلامى عمرو الكحكى على قناة "النهار"، نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": إن هذا السؤال لا يوجه إلى وزير خارجية سوريا فهى التى كانت دائمًا تدافع عن الهم العربى بل يوجه إلى مصر والسعودية لماذا ابتعدوا عن سوريا.. نحن نبارك ثورات مصر والإطاحة بالإخوان المسلمين وبالتصدى لإرهاب تنظيم داعش فى سيناء".

وأكد المعلم أن حل الأزمة فى سوريا يحتاج إلى جهود كبيرة، معربًا عن تفاؤله بدور إيران فى هذا الحل لا سيما أنها تلعب الدور المنوط بها باعتبارها دولة إقليمية كبرى كما أن مصر تستطيع أيضًا أن تكون كذلك لو قامت بدورها.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من الشعب الذى كان يشكل حاضنة لهؤلاء المسلحين اقتنع اليوم أن الدول الراعية لهم لها مطامع وهناك مظاهرات فى بعض المناطق خرجت ضدهم، وتابع: "طالما أن الجيش العربى السورى مصمم ومتماسك ومستعد لتقديم التضحيات فهو أمر يدعو إلى التفاؤل".

وأكد أن الإرهاب يصدر إلى سوريا من أكثر من مئة دولة فى العالم يأتون عبر الأراضى التركية والأردنية وغيرها ليقاتلوا فى سوريا وهؤلاء هم الإرهابيون الذين يواجههم الشعب السورى وجيشه وقياداته، وتساءل: "لماذا تسمح تركيا للإرهابيين بالعبور إلى سوريا وتقيم لهم أمريكا معسكرات تدريب فى تركيا في الوقت الذي تصفق فيه إسرائيل لكل قطرة دم سورية تزهق".

وتابع: "شىء طبيعى أن تستخدم الدولة السورية الأدوات المناسبة لهزيمة الإرهاب لكن الكثير من الإرهابيين يحتجزون المدنيين كدروع لذلك ما يقال عن مجازر فى "دوما" وغيرها أخبار ملفقة يتم ترتيبها بفن إعلامى معين".

وأعرب المعلم عن ترحيب سوريا بأى مبادرة عربية لحل الأزمة فيها وقال: "نفتح أيدينا لكل مبادرة عربية فمن يطرق بابنا نقول له أهلا وسهلا نحن شعب نسعى لوقف سفك الدماء".

وعن علاقة سوريا بإيران وحزب الله قال المعلم: "علاقتنا بإيران وحزب الله تقلق البعض بسبب موقفنا الموحد ضد إسرائيل"، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه لا وجود لنفوذ إيرانى بسوريا بل علاقة احترام متبادل كما لا يوجد نفوذ روسى وصينى والنفوذ فقط للشعب السورى، لافتًا إلى أن العرب هم من استقالوا من دورهم تجاه سوريا، وبعضهم يتفرج وبعضهم حمل الخنجر وطعننا من الخلف بأوامر أمريكية في الوقت الذي هبت فيه إيران لمساعدتنا.

من جهة أخرى أوضح الوزير المعلم، أن الخلاف السوري التركي سببه رفض القيادة السورية طلبًا من أنقرة تقدم به وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو عام 2011 صراحة بإشراك جماعة الاخوان المسلمين في السلطة ورفضناه لأن الإخوان إرهابيون وقلنا:"إن هذا التنظيم إرهابى منذ عام 1980".