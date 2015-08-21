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ميغان فوكس تنفصل عن براين أوستن بعد 11 عاماً من الحب

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الخميس 20-08-2015 16:51

بعد أكثر من 11 عاماً من الارتباط ، انفصلت النجمة العالميّة Megan Fox عن زوجها الممثل Brian Austin.
وأكّدت وسائل إعلام أمريكيّة أنّ سبب الإنفصال هو حياة Megan المهنيّة وكثرة انشغالاتها، وأنّ هذا القرار كان قد اتّخذ منذ 6 أشهر .
وكانت المرّة الأخيرة التي رصد فيها الثنائي Megan و Brian في 9 حزيران/يونيو في بيفرلي هيلز .
يذكر أنّ علاقة Megan Fox و Brian Austin بدأت عام 2014 خلال حلول Brian ضيف شرف في برنامجMegan الذي يحمل إسم Hope & Faith، وتمّت خطوبتهما عام 2006 إلا أنّهما انفصلا عام 2009 ، وخطبا مجدّداً عام 2010، حيث تزوّجا في 10 حزيران/يونيو 2010 وأنجبا طفلين.
 

 

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