أماني السويسي ترد على فتاة عايرتها بأنها "ابنة حي شعبي"

ردّت الفنانة أماني السويسي عبر حسابها الشخصي على الفايسبوك، على فتاة عايرتها بأنها ابنة حي شعبي متعمدة بذلك اهانتها.

أماني قالت إنها لأول مرة ستكشف عن حادثة شخصية دون الدخول في التفاصيل- حسب تعبيرها- مؤكدة أن فتاة أرادت إهانتها وذكرتها بأنها ابنة حي شعبي، وقالت أماني إنها فخورة فعلاً بالحي الذي نشأت فيه مؤكدة أنها تربت على الأخلاق الرفيعة العالية وقالت "أنا فعلا ابنة حي شعبي وسأبقى ما حييت فخورة بانتمائي له، وقد نشأت فيه معتمدة على أموال أهلي البسطاء وعولت على نفسي وشرفت بلدي والحمد لله".

وأضافت أماني السويسي في نص كتبته باللهجة التونسية أنّ أمّها ربتها على مبدأ احترام الناس، وأنّها منحتها ثقتها وكانت هي عند حسن ظن أمها بها.

ثم عادت أماني السويسي في ردّها على الفتاة التي لم تذكر هويتها، للتذكير بانّ الحيّ الشعبيّ الذّي نشأت فيه تخرّج منه الأستاذة والمعلمة والدكتورة وربة المنزل، ورغم أنه حي بسيط وشعبي إلا أنها فخورة به وبأهله وتتشرف بالانتماء إليه الأمس واليوم وغدا ً، وإنها سعيدة بالعيش وسط الناس البسطاء الطيبين وان ذلك يرفع من قيمتها ولا يخفضها وانّ رصيدها ليس جمالها أو مالها وإنما محبة الناس واحترامهم لها.

وهذا هو النص الأصلي "أنا بنت حي بورقيبة ..

ممكن هذه أول مرة بش نحكي على شئ شخصي، بدون أن ادخل في تفاصيل صارت معي حادثة بأحد المناطق بتونس وحصل حوار بيني وبين أحد الفتيات، فقررت الفتاة إهانتي وقالتلي "انتي شني انتي بنت حي بورقيبة راك".

طبعًا أنا اكتفيت بالإستماع للفتاة كما تعرفوني، أنا بنت حي برورقيبة ولا أزال وسأضل لباقي العمر بنت حي بورقيبة الّلي علمني الخُلق العالية والحمد لله، وعلّمني ان لا أعتمد على أموال أهلي لأنهم بالاساس ناس بسطاء، وكونت نفسي بنفسي وتعبت وشرّفت التوانسة والحمد لله وبشهادة الكل الكبير والصغير.

أنا بنت حي بورقيبة اللي حكيت بكل فخر عن الموضوع وأنا منين في برنامج ستار اكاديمي، أنا بنت حي بورقيبة اللي ربتني أمي فيه على إحترام الناس، واللي طول عمري بين عينيا ثقتها فيا، واللي خرج أماني ورجال يشرّفوا ونساء يرفعوا الرأس، الأستاذة والمعلمة والدكتورة وربّة المنزل اللي تربي أجيال وغيرهم ..

أنا بنت حي بورقيبة وبنت كل حي بسيط بتونس وبنت كل عائلة في بلادي الغالية وأفتخر

اني لازلت بحي بورقيبة وهذه ليست بحاجة تنزل من قيمتي بل وترفعها، أركب أبسط السيارات وأعيش وسط الناس اللي يحبّوني ويقدروني، واي مكان ندخله في أي منطقة أو جهة من الجمهورية ننحط فوق الرأس، وتبقى معاملة الناس ليّا أساسها إحترام اماني لشخصها لا لمالها ولا لجمالها ولا لكم رصيديها ورصيد عائلتها بالبنوك.

وشكرًا لكم أعزائي ..

أماني السويسي"